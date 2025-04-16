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В Севастополе дали старт сезоу общегородских зарядок
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе дали старт сезоу общегородских зарядок

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:25 16.04.2025

В Севастополе стартовал сезон общегородских зарядок «С бодрым утром!». По средам и субботам в 7:00 на городских площадках бесплатно проходят занятия физкультурой, к лету точек станет еще больше. Присоединиться к занятиям спортом на свежем воздухе могут все желающие с 16 апреля по 29 октября на локациях:

– территория парка Победы (у фонтана «Орден Победы»);

– территория парка имени Анны Ахматовой;

– территория сквера 60-летия СССР (пр. Генерала Острякова);

– территория сквера на ул. Александра Маринеско;

– территория парка «Динопарк» (ул. Павла Корчагина);

– парковая зона Малахова кургана;

– территория парка «Учкуевка» (Северная сторона);

– спортивная площадка во дворе дома ул. Генерала Хрюкина, 1 (с 23 апреля).

Летом с 4 июня по 30 августа добавятся три локации:

– сквер 60-летия Октябрьской Революции (г. Инкерман);

– территория городского пляжа «Хрустальный» (набережная Адмирала Перелешина);

– набережная комплекса «Наш Парус» (п. Кача).

Также в рамках проекта «Спорт в каждый двор» под эгидой севастопольской общегородской зарядки на постоянной основе зарядки проходят в Балаклаве каждую среду, четверг, пятницу и субботу с 7:00 до 9:00 в парке «Ракушка» по адресу ул. Крестовского, 1А.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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