В Севастополе дали старт сезоу общегородских зарядок

В Севастополе стартовал сезон общегородских зарядок «С бодрым утром!». По средам и субботам в 7:00 на городских площадках бесплатно проходят занятия физкультурой, к лету точек станет еще больше. Присоединиться к занятиям спортом на свежем воздухе могут все желающие с 16 апреля по 29 октября на локациях:
– территория парка Победы (у фонтана «Орден Победы»);
– территория парка имени Анны Ахматовой;
– территория сквера 60-летия СССР (пр. Генерала Острякова);
– территория сквера на ул. Александра Маринеско;
– территория парка «Динопарк» (ул. Павла Корчагина);
– парковая зона Малахова кургана;
– территория парка «Учкуевка» (Северная сторона);
– спортивная площадка во дворе дома ул. Генерала Хрюкина, 1 (с 23 апреля).
Летом с 4 июня по 30 августа добавятся три локации:
– сквер 60-летия Октябрьской Революции (г. Инкерман);
– территория городского пляжа «Хрустальный» (набережная Адмирала Перелешина);
– набережная комплекса «Наш Парус» (п. Кача).
Также в рамках проекта «Спорт в каждый двор» под эгидой севастопольской общегородской зарядки на постоянной основе зарядки проходят в Балаклаве каждую среду, четверг, пятницу и субботу с 7:00 до 9:00 в парке «Ракушка» по адресу ул. Крестовского, 1А.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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