В Севастополе дали старт сезоу общегородских зарядок

В Севастополе стартовал сезон общегородских зарядок «С бодрым утром!». По средам и субботам в 7:00 на городских площадках бесплатно проходят занятия физкультурой, к лету точек станет еще больше. Присоединиться к занятиям спортом на свежем воздухе могут все желающие с 16 апреля по 29 октября на локациях: