В Севастополе дали старт шестому фестивалю информационных технологий

Лейтмотив сезона ITPARK FEST 2024.RUS — «от импортозамещения к экспортозамещению». Многие треки посвящены не только вопросам создания продукта, который может заменить зарубежный, но и выходу его на международный уровень.
Развитие ИТ-сферы остается одним из приоритетных для Севастополя. Наш регион привлекателен для специалистов — это можно видеть и по наполнению бюджета. В прошлом году только ИТ-отрасль принесла в казну города 800 миллионов налоговых отчислений. Уверен, это не предел. Сам Технопарк также растет и эволюционирует. Всем знакомое здание на Руднева, 41, известное как «Одеколон», обрело новую жизнь и стало домом для ИТ-сообщества. Сейчас готовится к запуску вторая очередь технопарка на 4000 рабочих мест, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.
В этом году на фестивале есть два новых трека:
- презентация стартапов молодых и перспективных ИТ-проектов в области передовых технологий — здесь начинающие специалисты могут узнать, как развивать свой проект, найти своего инвестора и обеспечить широкое применение;
- специальный трек «Цифровые виноградники» — здесь объединили аграрную отрасль с ИТ-направлением.
Я верю, что полуостров Крым идеально подходит для русской ИТ отрасли. С созданием «ИТ ПАРК РУС» в Севастополе мы обеспечили развитие ИТ-кластера региона, привлекли в него дополнительные инвестиции и активы. Кроме того, такая точка притяжения, как Технопарк, создает новые рабочие места, мотивирует высококвалифицированных специалистов релоцироваться на Крымский полуостров, способствует развитию образовательных учреждений города. Я благодарю Правительство Севастополя и лично губернатора за поддержку нашего Технопарка и Фестиваля, — отмечает основатель ITG и «ИТ ПАРК РУС» Дмитрий Гачко.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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