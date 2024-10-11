В Севастополе дали старт шестому фестивалю информационных технологий

В этом году Севастополе в шестой раз проходит фестиваль информационных технологий ITPARK FEST 2024.RUS. Его основная цель— собрать на одной площадке предпринимателей, разработчиков ИТ-решений, резидентов севастопольского Технопарка, начинающих ИТ-специалистов, а также стартапы, институты развития и компании, готовые поддерживать развитие отрасли и всего ИТ-сообщества в Севастополе и Крыму.

Лейтмотив сезона ITPARK FEST 2024.RUS — «от импортозамещения к экспортозамещению». Многие треки посвящены не только вопросам создания продукта, который может заменить зарубежный, но и выходу его на международный уровень.

Развитие ИТ-сферы остается одним из приоритетных для Севастополя. Наш регион привлекателен для специалистов — это можно видеть и по наполнению бюджета. В прошлом году только ИТ-отрасль принесла в казну города 800 миллионов налоговых отчислений. Уверен, это не предел. Сам Технопарк также растет и эволюционирует. Всем знакомое здание на Руднева, 41, известное как «Одеколон», обрело новую жизнь и стало домом для ИТ-сообщества. Сейчас готовится к запуску вторая очередь технопарка на 4000 рабочих мест, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

В этом году на фестивале есть два новых трека:

презентация стартапов молодых и перспективных ИТ-проектов в области передовых технологий — здесь начинающие специалисты могут узнать, как развивать свой проект, найти своего инвестора и обеспечить широкое применение;

специальный трек «Цифровые виноградники» — здесь объединили аграрную отрасль с ИТ-направлением.

Я верю, что полуостров Крым идеально подходит для русской ИТ отрасли. С созданием «ИТ ПАРК РУС» в Севастополе мы обеспечили развитие ИТ-кластера региона, привлекли в него дополнительные инвестиции и активы. Кроме того, такая точка притяжения, как Технопарк, создает новые рабочие места, мотивирует высококвалифицированных специалистов релоцироваться на Крымский полуостров, способствует развитию образовательных учреждений города. Я благодарю Правительство Севастополя и лично губернатора за поддержку нашего Технопарка и Фестиваля, — отмечает основатель ITG и «ИТ ПАРК РУС» Дмитрий Гачко.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя