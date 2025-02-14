В Севастополе дали старт школе обучения плаванию «Золотая рыбка»

В Севастополе вновь стартовали занятия по плаванию в рамках школы «Золотая рыбка». «Золотая рыбка» представляют собой бесплатные занятия по ускоренной программе 12-часового обучения плаванию для детей школьного возраста от 5 до 10 лет, а также для ребят с особенностями в развитии от 7 до 15 лет.

Обучение проводится на базе двух детских бассейнов Дворца водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой и Физкультурно-оздоровительного комплекса в Инкермане.

Севастополь – прибрежный город, поэтому каждому родителю важно обучить своего ребенка плаванию – этому и учат у нас школе, которую назвали в честь первой олимпийской чемпионки по плаванию в истории советского спорта Галины Николаевны Прозуменщиковой – «Золотая рыбка». Мы запустили эту акцию в прошлом году в конце марта и увидели, что она пользуется большой популярностью среди севастопольцев – более 700 детей получилось охватить за 2024 год. В этом году стартуем раньше и рассчитываем обучить еще больше детей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

Занятие длится 45 минут, из них до 10 минут – общеразвивающие упражнения и имитация движений техники плавания и до 35 минут – занятие в воде. Цикл обучения состоит из 12 занятий. Каждая группа посещает занятия три раза в неделю по расписанию: понедельник, среда и пятница, и вторник, четверг и суббота.

Уточнить все подробности для записи ребенка в Школу можно по телефону +7 (978) 524-31-24 в будние дни с 8:00 до 16:00.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя