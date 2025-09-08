Прямо сейчас:
В Севастополе дали старт вакцинации против гриппа
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:05 08.09.2025

Стартовала ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. Она включена в Национальный календарь профилактических прививок РФ и проводится всем людям старше 6 месяцев при отсутствии противопоказаний. Перед вакцинацией проводится консультация врача или фельдшера.

Где можно сделать прививку в Севастополе:

  • Детям, не посещающим дошкольные или образовательные учреждения: пригласит участковая медицинская сестра в детскую поликлинику по месту жительства.
  • Детям, посещающим детские сады, школы, колледжи: вакцинация будет проведена в образовательных учреждениях.
  • Взрослые могут сделать прививку в городских поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах), амбулаториях. А также в мобильных пунктах вакцинации: на площади Нахимова, у входа в ТЦ «Муссон», у входа в ТЦ «Апельсин», у входа в ТЦ «SeaMall» на автостоянке перед торговым центром.
Привиться можно с 09:00 до 18:00 без предварительной записи.

Иммунитет формируется за 10-14 дней и сохраняется в течение всего сезона. Оптимальные сроки вакцинации – сентябрь-ноябрь, за 2-3 недели до предполагаемого роста заболеваемости.

Применяемые вакцины:

  • «Ультрикс Квадри» — для детей от 6 месяцев до 9 лет включительно, а также для беременных женщин.
    «Совигрипп» — для детей от 10 лет и старше.
    «Совигрипп» и «Флю-М» — для взрослого населения.

Напомним, вакцинация против гриппа — это надежный способ защиты. Она не только помогает конкретному человеку, но и снижает распространение вируса среди людей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 13

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

