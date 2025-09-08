В Севастополе дали старт вакцинации против гриппа

Стартовала ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. Она включена в Национальный календарь профилактических прививок РФ и проводится всем людям старше 6 месяцев при отсутствии противопоказаний. Перед вакцинацией проводится консультация врача или фельдшера.
Где можно сделать прививку в Севастополе:
- Детям, не посещающим дошкольные или образовательные учреждения: пригласит участковая медицинская сестра в детскую поликлинику по месту жительства.
- Детям, посещающим детские сады, школы, колледжи: вакцинация будет проведена в образовательных учреждениях.
- Взрослые могут сделать прививку в городских поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах), амбулаториях. А также в мобильных пунктах вакцинации: на площади Нахимова, у входа в ТЦ «Муссон», у входа в ТЦ «Апельсин», у входа в ТЦ «SeaMall» на автостоянке перед торговым центром.
Привиться можно с 09:00 до 18:00 без предварительной записи.
Иммунитет формируется за 10-14 дней и сохраняется в течение всего сезона. Оптимальные сроки вакцинации – сентябрь-ноябрь, за 2-3 недели до предполагаемого роста заболеваемости.
Применяемые вакцины:
- «Ультрикс Квадри» — для детей от 6 месяцев до 9 лет включительно, а также для беременных женщин.
«Совигрипп» — для детей от 10 лет и старше.
«Совигрипп» и «Флю-М» — для взрослого населения.
Напомним, вакцинация против гриппа — это надежный способ защиты. Она не только помогает конкретному человеку, но и снижает распространение вируса среди людей.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
