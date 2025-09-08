В Севастополе дали старт вакцинации против гриппа

Стартовала ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. Она включена в Национальный календарь профилактических прививок РФ и проводится всем людям старше 6 месяцев при отсутствии противопоказаний. Перед вакцинацией проводится консультация врача или фельдшера.

Где можно сделать прививку в Севастополе: