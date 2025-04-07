В Севастополе дали старт Всероссийскому проекту «Первая помощь» и провели Семейный чемпионат

В этом году Севастополь стал основной площадкой для проведения Семейного чемпионата по оказанию первой помощи и дал старт Всероссийскому проекту «Первая помощь» Движения Первых и Российского Красного Креста.

Более 500 севастопольцев в субботу прошли викторину по донорству крови, мастер-классы по оказанию первой помощи в экстренной ситуации от Российского Красного Креста, преодолели «пожарный лабиринт», учились тушить пожар и спасали «утопающих» на площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей, учились безопасной езде на самокатах в рамках Всероссийского проекта «Безопасность в Движении» и посетили мастер-классы от семейного сообщества «Родные-Любимые» Движения Первых.

Соревнования прошли в одном этапе — «Оказание первой помощи близкому». Семьи помогали близким в импровизированных экстренных ситуациях.

По итогам соревнований награждены 6 лучших семейный команд: «Хранители здоровья», «Целители», «Астра», «Меркуловы», «От сердца к сердцу», «Молния».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя