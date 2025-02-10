В Севастополе дали старт всероссийской акции «Дарите книги с любовью»

Акция проводится в России с 2017 года по инициативе Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения для популяризации чтения среди детей и возрождения традиции книгодарения. Ежегодно детские библиотеки Севастополя присоединяются к всероссийской акции «Дарите книги с любовью» при поддержке департамента культуры города Севастополя.

В этом году акция проводится в девятый раз, пройдет она с 10 по 16 февраля. Главная идея акции – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и напомнить, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности. В этом году часть собранных книг будет отправлена в библиотеки Мелитопольского района.

В мероприятии приняли участие представители органов власти, учреждений образования, культуры города, общественных организаций, издательств, читатели библиотеки. Одними из первых участие во всероссийской акции «Дарите книги с любовью» приняли: уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе Марина Песчанская, глава Ленинского муниципального округа Алексей Верещака, директор Севастопольской детской школы искусств Мария Костевич, директор Центра дополнительного образования «Малая академия наук» Сергей Пасеин, директор Драматического театра им. Б. А. Лавренева ЧФ Сергей Коновалов, председатель Регионального отделения Российского военно-исторического общества Николай Помогалов, председатель Севастопольской региональной благотворительной общественной организации «Центр духовно-патриотического просвещения им. Адмирала Павла Степановича Нахимова» Наталья Гарматий, представитель издательства «Архипелаг» Анастасия Петрушина.

Радостно и приятно, что с каждым годом все больше людей присоединяются к доброй, позитивной акции и дарят книги. Например, в прошлом году более 500 человек подарили детским библиотекам Севастополя более 2000 новых и красочных книг. Книги, подаренные библиотеке, обретут благодарных читателей. Ведь чтение интересной книги – это знания, вдохновение и мотивация, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Централизованной библиотечной системы для детей, заслуженный работник культуры города Севастополя Елену Панченко.

Любой житель нашего города может присоединиться к акции во одной из библиотек, подарив хорошую книгу.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя