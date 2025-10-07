Прямо сейчас:
В Севастополе дали старт Всероссийской проектной школе «Наследие» Движения Первых
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:29 07.10.2025

В Севастополе на территории Государственного историко-археологического музея-заповедника «Новый Херсонес» прошло торжественное открытие Всероссийской проектной школы «Наследие» Движения Первых. Участников поприветствовали и. о. заместителя губернатора Игорь Михеев, начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко, руководитель молодежного центра «Точка опоры» в Новом Херсонесе Иеромонах Анастасий и руководитель Академии Первых Движения Первых Кдани Кавизина.

Здесь, на стыке истории и современности, вам предстоит осваивать важнейшую миссию – сохранение и популяризацию нашего бесценного культурно-исторического и духовно-нравственного наследия. Именно вы, молодое поколение, станете хранителями и продолжателями великих традиций. Уверен, что насыщенная программа – от археологических мастер-классов до разработки собственных проектов – позволит каждому из вас не только углубить знания, но и развить ключевые навыки, необходимые для формирования истинных граждан и патриотов России, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Игоря Михеева.

Участниками проекта стали 100 представителей Движения Первых от 14 до 17 лет из 36 регионов Российской Федерации.

На протяжении недели ребят ждут мастер-классы по археологии, архивному и библиотечному делу, реставрации, производству контента для документальных исторических фильмов, исторические квесты по херсонесскому городищу, духовные встречи, беседы о ценностях, экскурсии по «Новому Херсонесу», Севастополю, посещение Музея Крыма и Новороссии, выставки «Крестный отец» и спектакль «Грифон».

Также пройдут мастер-классы по развитию лидерских качества, навыков управления командой, презентации своих проектов, искусству публичного выступления, коммуникативных способностей, а также интеллектуальные игры, театральные и творческие вечера, командообразующие занятия, спортивные соревнования и утренние зарядки с чемпионами.

Итогом работы участников станут творческие проекты, которые они разработают под руководством экспертов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

