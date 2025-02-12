В Севастополе дают старт региональной образовательной программе для участников и ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин поручил во всех регионах запустить аналог федеральной программы «Время героев».

Нашу программу мы решили назвать «Севастополь — Город Героев». Владимир Владимирович ранее назвал участников и ветеранов СВО новой подлинной элитой страны и подчеркнул, что они своими поступками подтвердили преданность России. Поддержка воинов и членов их семей для меня как для губернатора Севастополя — одна из важнейших задач, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Участниками региональной программы могут стать граждане РФ, действующие или бывшие участники боевых действий, проводимых в рамках специальной военной операции, имеющие опыт управления людьми и высшее образование. Запуская региональную образовательную программу, в Севастополе запускают эффективный кадровый лифт.

Задача программы — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для дальнейшей работы в органах власти и государственных компаниях. Участников будут обучать современным методам и технологиям управления.

Регистрация для участия в программе скоро откроется. При этом уже сегодня на сайте можно подписаться на персональную рассылку, чтобы не пропустить начало приема документов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя