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В Севастополе дают старт региональной образовательной программе для участников и ветеранов СВО

В Севастополе дают старт региональной образовательной программе для участников и ветеранов СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 16:02 12.02.2025

Президент России Владимир Путин поручил во всех регионах запустить аналог федеральной программы «Время героев».

Нашу программу мы решили назвать «Севастополь — Город Героев». Владимир Владимирович ранее назвал участников и ветеранов СВО новой подлинной элитой страны и подчеркнул, что они своими поступками подтвердили преданность России. Поддержка воинов и членов их семей для меня как для губернатора Севастополя — одна из важнейших задач, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Участниками региональной программы могут стать граждане РФ, действующие или бывшие участники боевых действий, проводимых в рамках специальной военной операции, имеющие опыт управления людьми и высшее образование. Запуская региональную образовательную программу, в Севастополе запускают эффективный кадровый лифт.

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Задача программы — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для дальнейшей работы в органах власти и государственных компаниях. Участников будут обучать современным методам и технологиям управления.

Регистрация для участия в программе скоро откроется. При этом уже сегодня на сайте можно подписаться на персональную рассылку, чтобы не пропустить начало приема документов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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