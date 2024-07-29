В Севастополе День Военно-Морского флота

В Севастополе прошли мероприятия, посвящённые Дню Военно-Морского Флота. Началось празднование с возложения цветов к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. Далее в городе прошёл патриотический автопробег. Автоколонна из порядка 20 автомобилей проследовала по городу и финишировала на Аллее Героев, где участники возложили цветы павшим Героям спецоперации. Организаторами выступили участники Комитета семей воинов Отечества.

В библиотеке им. Л. Н. Толстого гостей ждали лекция «Корабли в изобразительном искусстве», брейн-ринг «Мы в тельняшках», исторический час «Спасённый Нахимовым» и трансляция документальных фильмов из цикла «Честь и верность. Русские адмиралы».

День Военно-Морского Флота – особенный праздник для Севастополя. В этот день важно поздравить наших военных, поблагодарить их за службу, вспомнить об их подвигах. Поздравляю моряков, офицеров и всех, кто служил в море. Спасибо за службу, с праздником! – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Игоря Михеева.

Также в честь праздника телеканал СТВ запустил акцию, в рамках которой желающие записывали видеопоздравления для моряков. Более 90 роликов прислали жители, гости Севастополя, руководители органов власти, общественные деятели города и других регионов страны.

Севастополь – действительно гордость русских моряков, и День Военно-Морского Флота здесь всегда проходит по-особенному. Но самое важное – это поздравить наших моряков, защитников, которые изо дня в день охраняют наш покой. Спасибо вам, ребята! С праздником, – отмечает жительница Севастополя Инга.

К празднику город также традиционно украсили флагами. А в завершение дня гостей и жителей Севастополя ждал ещё и вечерний автопробег. Маршрут охватил главные улицы города и проследовал до парковки Парка Победы. В нём приняли участие 25 автомобилей, среди водителей – активисты партии «Единая Россия», парламентарии, автолюбители и представители Федерации автоспорта.

Напомним, 29 июля в честь Дня Военно-Морского флота, а также Дня Крещения Руси указом губернатора объявлено нерабочим праздничным днём. В штатном режиме работают учреждения департамента здравоохранения, а в детских садах будут открыты дежурные группы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя