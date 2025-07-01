В Севастополе детей будут бесплатно учить плавать

В Севастополе детей и подростков научат плавать. Как будут организованы бесплатные занятия обсудили на аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева.

Занятия в рамках мероприятия «Научись плавать» для детей и подростков от 6 до 12 лет будут проходить на трех пляжах: «Омега», «Солнечный» и «Учкуевка» с 15 июля по 15 августа, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Управления спорта города Сергея Резниченко.

Запись ребенка на обучение плаванию на пляже будет объявлена за пять дней до начала акции. Информация будет опубликована на официальных страницах в социальных сетях управления спорта. В прошлом году обучение плаванию в море прошли более 500 детей.

Кроме того, в прошлом году, по поручению губернатора стартовал проект «Золотая рыбка» — это круглогодичные занятия в бассейнах по плаванию по ускоренной программе 12-часового обучения. Бесплатные занятия проводятся для детей от 5 до 10 лет, в том числе детей с особенностями в развитии от 7 до 15 лет на базе дворца водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой, и в ФОКе с плавательным бассейном в Инкермане. Занятия проходят в удобное время с 14:00-15:00, с 15:00-16:00 (понедельник, среда, пятница или вторник, четверг, суббота).

С этого года во Дворце водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой дополнительно открыты две группы для детей участников специальной военной операции, которые пройдут полный курс обучения плаванию по 36-часовой программе. Занятия проходят с 19:00-20:00 и с 20:00-21:00 каждый понедельник, среду и пятницу. Всего за 2024 год получили первые навыки плавания 743 ребенка, в том числе 130 детей-инвалидов. Запись осуществляется по телефону +79785243124, в будние дни с 08:00-16:00.

А для участников специальной военной операции и членов их семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, лиц старше трудоспособного возраста, а также для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении есть общегородской проект «Плавание для всех».

Занятия проводятся с инструктором в ГБУ ДО «СШОР № 1», во Дворце водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой, и в ФОКе в Инкермане. В 2025 году увеличено количество дней для посещения, с двух раз до четырёх раз в неделю. Запись по телефону +79785243124, в будние дни с 08:00-16:00.

Напомним, для технического обслуживания бассейны будут закрыты на месяц. С 23 июня профилактические мероприятия начались в бассейне ГБУ ДО «СШОР № 1», с 7 июля во Дворце водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой, с 14 июля в ФОК в Инкермане.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя