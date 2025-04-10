В Севастополе дети ветеранов СВО испекли пасхальные куличи для бойцов

В преддверии светлого праздника Пасхи дети ветеранов специальной военной операции посетили мастер-класс в колледже сервиса и торговли. Под руководством наставников колледжа дети узнали о традициях пасхальной выпечки, научились замешивать тесто, выпекать и украшать куличи декоративными элементами. Мероприятие организовано при поддержке севастопольского филиала фонда «Защитники Отечества».

Каждый участник забрал с собой один приготовленный им пасхальный кулич, а остальные куличи отправятся бойцам в зону СВО. Пасхальные куличи не только создадут атмосферу праздника, но и покажут, что мы помним о них, заботимся и готовы поддерживать дух наших бойцов, — отметили в севастопольском филиале фонда «Защитники Отечества».

Напомним, филиал Фонда «Защитники Отечества» в Севастополе находится на улице Карантинной, 45. Больше подробностей о работе организации можно узнать в официальном сообществе во «ВКонтакте», а также по телефону: +7 (8692) 55-92-88.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя