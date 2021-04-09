В Севастополе дети войны получат социальные выплаты ко Дню Победы

Соответствующее постановление принято сегодня в ходе заседания Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева.

Детям войны предлагается установить ежегодную единовременную денежную выплату в размере одной тысячи рублей. На сегодняшний день в Севастополе под данную категорию попадает 21 тысяча 875 человек. Выплата будет начисляться автоматически, подавать заявления не надо, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента труда и социальной защиты населения Станислава Борисенко.

Напомним, размер дополнительных выплат ветеранам Великой Отечественной войны составит от 7 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории. Дополнительные выплаты будут автоматически произведены в апреле.

Общая сумма выплат ко Дню Победы составит более 76 млн рублей. Выплаты ветеранам будут перечислены на почтовые отделения, а затем доставлены на дом почтальонами.

Всего выплаты к 9 мая получат более 8 тысяч ветеранов войны.