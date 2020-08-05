В Севастополе детские хирурги провели уникальную операцию

Уникальную операцию – эндовезикальную коррекцию устья мочеточника — провели в севастопольской городской больнице №5. Проведение операции стало возможным благодаря сотрудничеству с московской Морозовской детской городской клинической больницей: на протяжении этой недели заведующий отделением детской урологии Олег Шмыров работает в севастопольской хирургии с наиболее сложными случаями. По словам Василия Игнатьева, операций, подобных проведённой, ранее не проводили не только в Севастополе, но и в Крыму.

Ребёнка оперировали не через разрезы в животе, а малоинвазивным способом – через проколы мочевого пузыря. Это означает, что, минуя брюшную полость, ребёнку создали новое устье мочеточника. Операции такого рода – вмешательства очень высокого уровня. Эндовезикальная коррекция устья мочеточника была выполнена с участием наших врачей под руководством Олега Шмырова. Мы сотрудничаем с Морозовской больницей уже несколько лет, и сегодня детская хирургия в Севастополе – на высоком уровне, в том числе, благодаря таким мастер-классам. За годы сотрудничества у нас сформировался большой пул пациентов с хорошими результатами, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующего хирургическим отделением больницы Василия Игнатьева.

В мастер-классах под руководством Олега Шмырова участвуют все врачи хирургического отделения городской больницы № 5, они имеют сертификаты по детской урологии и андрологии. Перед визитом докторов Морозовской больницы на протяжении полугода идёт отбор пациентов. Как правило, хирурги приезжают в Севастополь на неделю. За это время они проводят около десяти операций детям, которых оперировали ранее и которым положен второй или третий этап оперативных вмешательств, новым пациентам и малышам со сложными патологиями.

В ноябре 2018 года отделение хирургии было оснащено лапароскопической стойкой, что позволяет проводить малоинвазивные операции на почках, мочеточниках, мочевом пузыре через проколы диаметром всего 3-5 миллиметров. По словам детского уролога-андролога городской больницы № 5 Андрея Муравьёва, это значительно снижает агрессию в отношении детского организма и позволяет ребёнку легче перенести оперативное вмешательство.

По словам Олега Шмырова, московские доктора разрабатывают новейшие научные методики и делятся знаниями с коллегами из регионов России.

Вмешательства при тяжёлых формах гипоспадии, эндоскопические операции при пороках верхних мочевых путей, эндовезикоскопические операции, пластическая хирургия, опухолевидные образования – спектр операций очень широкий, и мы его расширяем общими усилиями. Также большое внимание уделяется теоретической подготовке, обсуждению операций, — отмечает специалист.

Сотрудничество с Морозовской детской городской клинической больницей длится уже три года и будет продолжено в дальнейшем.