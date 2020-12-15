В Севастополе детские новогодние подарки льготникам доставляют на дом

Такое решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 15 декабря сладкие подарки получили ребята Нахимовского района.

Для организации доставки наш центр получил порядка 800 сладких подарков. Именно такое количество детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 14 лет сегодня состоит на учете в органах соцзащиты. В настоящий момент уже выдано почти 200 подарков. Выездные мероприятия продолжаются. В доставке новогодних подарков нам активно помогает общественная организация родителей детей–инвалидов «Особые дети», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя завотделением социальной реабилитации и абилитации Севастопольского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Елену Лесько.

Развоз новогодних подарков осуществляется не только в черте города, но и в его окрестностях.

Подарки уже доставлены в поселки Любимовка, Кача, Верхнесадовое, Солнечное. В ближайшее время отправимся в Байдарскую долину. Графики последующих выездов формируются. Все подарки планируем выдать до наступления Нового года, — отмечает заведующая отделением.

Для получения подарка необходим минимальный пакет документов: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий льготную категорию.

Напомним, право на получение новогоднего подарка имеют дети льготных категорий в возрасте от 0 до 14 лет из многодетных и малообеспеченных семей; дети, пострадавшие от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; дети, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей; дети-инвалиды; сироты и дети, лишенным родительского попечения. Последним также подарки доставляются на дом.

С подробной информацией о выдаче новогодних подарков льготным категориям детей можно ознакомиться на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.