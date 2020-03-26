В Севастополе детские сады перешли на режим свободного посещения

В целях профилактики коронавирусной инфекции детские учреждения дошкольного образования в Севастополе работают в режиме свободного посещения. Родители самостоятельно принимают решение о посещении ребенком детского сада.

Если семья считает нужным оставить ребенка дома, то необходимо уведомить заведующую детским садом о принятом решении в любой удобной форме (бумажной или электронной). Стоит отметить, что для детей, чьи родители не могут находиться на домашнем режиме, в дошкольных образовательных учреждениях организована работа дежурных групп при строгом соблюдении правил санитарного режима, — сообщили в пресс-службе правительства города.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07. Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе», созданного по поручению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева для организации адресной помощи пожилым людям: +7(8692) 227-227.