В Севастополе — детский футбольный турнир «Кожаный мяч»-2020

Региональный этап всероссийского турнира «Кожаный мяч» в Севастополе начнётся уже на этой неделе.

Первые матчи предварительного (районного) этапа состоятся 5 марта в 12:00 на футбольном поле в Комсомольском парке. За лидерство будут состязаться команды школ № 44 и 39, а также команды школ № 22 и 38. Официальное открытие запланировано на 12 марта. Во время церемонии все школы получат мячи и инвентарь, — сообщили организаторы.

Площадками для игр станут футбольное поле в Комсомольском парке, стадионы школы № 35 и президентского кадетского училища, стадионы на Северной стороне (ул. Симонка, 53) и в Сахарной головке.

Сейчас на стадии завершения работы в спортивной школе № 3 нашего Центра футбола. Соответственно, если в рамках нашего турнира это поле будет принято и введено в эксплуатацию, то школа также примет игры и у себя не площадке, — отмечает начальник управления по делам молодежи и спорта Севастополя Сергей Резниченко.

Турнир «Кожаный мяч» состоит из трёх этапов: I, районный, этап; II, городской, этап; III, всероссийский, этап. В этом году сразиться за звание лучших в Севастополе заявилось 66 команд мальчиков и 13 команд девочек в трёх возрастных группах: старшая (2005-2006 г.р.), средняя (2007-2008 г.р.) и младшая (2009-2010 г.р.).

Продолжительность матчей в младшей группе — 30 минут (два тайма по 15 минут), в средней — 40 минут (два тайма по 20 минут), в старшей — 50 минут (два тайма по 25 минут).

Это большой футбол. Старшие группы, 2005-2006 год, играют 8+1, младшие — будет зависеть от поля. Допустим, если Компарк не позволяет играть 8+1, будем играть 7+1, — уточнил руководитель проекта, председатель главной судейской коллегии Сергей Надточей. — В финальной стадии все играют большой футбол. Кожаный мяч — это турнир большого футбола. И поэтому наша основная задача была, чтобы дети играли изначально на нормальных полях.

Победитель регионального этапа «Кожаного мяча» получит право представлять родной город на всероссийском финале турнира.

СПРАВКА: общероссийский проект «Кожаный мяч» — крупнейшие в стране соревнования по футболу среди детских команд. Они стали трамплином в большой футбол для многих известных советских и российских футболистов. Цель турнира — массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и определение лучших непрофессиональных детских футбольных коллективов Севастополя.

фото: ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя»