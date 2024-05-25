В Севастополе действует образовательный проект для участников спецоперации

На площадке городской Точки кипения Севастопольского государственного университета состоялось торжественное мероприятие, посвящённое старту образовательного проекта «Служу Отечеству». Новый проект, получивший грантовую поддержку от Правительства Севастополя, реализуется обществом «Знание» и Комитетом семей воинов Отечества в Севастополе.

В качестве почётных гостей в мероприятии приняли участие директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный, начальник управления образования департамента образования и науки Евгения Панасенко, руководитель Комитета семей воинов Отечества Виктория Тупчаненко.

В рамках проекта участники и ветераны специальной военной операции, члены семей военнослужащих пройдут обучение навыкам ораторского мастерства и публичных выступлений. Работать с участниками проекта будут преподаватели Севастопольского государственного университета, лекторы общества «Знание».

Мы не хотим учить вас тому, что надо говорить. Вы знаете правду, как никто. И нам важно сохранить именно вашу правду. Сейчас, уже находясь в тылу, в Севастополе, работая с детьми, участвуя в большом количестве патриотических проектов, вы вносите бесценный вклад в воспитание молодого поколения, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Сергея Бездольного.

После торжественной части мероприятия прошли первые занятия. О психологии работы с аудиторией рассказала директор Института развития города СевГУ, лектор общества «Знание» Ирина Авдеева.

Как рассказывает директор филиала общества «Знание» в Севастополе Анна Глухова, участникам СВО есть что рассказать подрастающему поколению, но не все из них умеют работать с такой аудиторией. Благодаря образовательному проекту они приобретут необходимые навыки публичных выступлений, что позволит привлечь ветеранов СВО и членов семей к работе с молодёжью, ребята смогут непосредственно от первого лица узнавать о героях нашего времени.

Всего обучение в школе продлится шесть недель. После его завершения ветераны СВО проведут лекции для школьников, студентов, работников градообразующих предприятий и других жителей города. Основой лекционного материала станет сборник графических новелл «Герои спецоперации», разработанный Российским обществом «Знание».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя