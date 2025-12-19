фото: пресс-служба Правительства Севастополя
В Севастополе действует первый Семейный МФЦ
Опубликовал: КрымPRESS
в Севастополь
13:16 19.12.2025
МФЦ в Крыму 2025-12-19
В Севастополе открыли первый Семейный МФЦ. Центр создали в рамках предоставления гранта Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, департаменту труда и соцзащиты населения. Выполнен ремонт помещений, осуществлено полное материально-техническое оснащение центра, проведено обучение специалистов.
В открытии приняли участие директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина, уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская и директор Центра социальной помощи семье и детям Ирина Мочалова.
Основной принцип работы Семейного МФЦ — предоставление услуг в режиме «одного окна». Данный формат позволяет обеспечить комплексное обслуживание граждан — получение необходимых услуг и консультаций, что существенно сокращает временные затраты и упрощает процедуру получения соцподдержки. Мы изучили опыт субъектов и подали заявку на грант. Благодаря средствам, которые нам выделил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и методическому сопровождению Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, мы создали этот центр. В перспективе мы планируем открыть еще одно отделение, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Елену Сулягину.
В центр можно обратиться по вопросам: воспитания, обучения и развития детей; организации реабилитации или социальной адаптации ребенка; поиска работы; получения психологической поддержки. Для детей оборудована игровая зона и созданы комфортные условия для маломобильных посетителей.
В семейном МФЦ несколько секторов:
- первичного приема, где специалисты обрабатывают обращения жителей и объясняют, как получить социальные услуги;
- экстренной психологической помощи;
- оказания услуг и социального сопровождения.
Здесь специалисты помогут родителям быстро разобраться в условиях получения региональной и федеральной господдержки, в том числе в рамках нацпроекта «Семья». С любой ситуацией профильные специалисты будут работать до полного ее разрешения. А еще — информировать посетителей о доступных мерах господдержки и подсказывать, какие справки нужны для их получения. Также в МФЦ можно будет получить консультации психолога, юриста и других специалистов. Семьи будут обслуживаться со всего города — любая категория, с какими бы сложностями семья ни сталкивалась, — отметила Ирина Мочалова.
Семейный МФЦ открылся на базе Центра социальной помощи семье и детям по адресу: ул. Дзигунского, д. 19. Для получения помощи достаточно предоставить паспорт, а если услуга касается детей — свидетельство о рождении. Консультацию можно получить по номеру телефона: 54-21-99.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Просмотры: 12
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МФЦ в Крыму