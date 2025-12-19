Прямо сейчас:
В Севастополе действует первый Семейный МФЦ
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:16 19.12.2025

  • первичного приема, где специалисты обрабатывают обращения жителей и объясняют, как получить социальные услуги;
  • экстренной психологической помощи;
  • оказания услуг и социального сопровождения.

Здесь специалисты помогут родителям быстро разобраться в условиях получения региональной и федеральной господдержки, в том числе в рамках нацпроекта «Семья». С любой ситуацией профильные специалисты будут работать до полного ее разрешения. А еще — информировать посетителей о доступных мерах господдержки и подсказывать, какие справки нужны для их получения. Также в МФЦ можно будет получить консультации психолога, юриста и других специалистов. Семьи будут обслуживаться со всего города — любая категория, с какими бы сложностями семья ни сталкивалась, — отметила Ирина Мочалова.

Семейный МФЦ открылся на базе Центра социальной помощи семье и детям по адресу: ул. Дзигунского, д. 19. Для получения помощи достаточно предоставить паспорт, а если услуга касается детей — свидетельство о рождении. Консультацию можно получить по номеру телефона: 54-21-99.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

