В Севастополе действует первый Семейный МФЦ

В Севастополе открыли первый Семейный МФЦ. Центр создали в рамках предоставления гранта Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, департаменту труда и соцзащиты населения. Выполнен ремонт помещений, осуществлено полное материально-техническое оснащение центра, проведено обучение специалистов.

В открытии приняли участие директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина, уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская и директор Центра социальной помощи семье и детям Ирина Мочалова.

Основной принцип работы Семейного МФЦ — предоставление услуг в режиме «одного окна». Данный формат позволяет обеспечить комплексное обслуживание граждан — получение необходимых услуг и консультаций, что существенно сокращает временные затраты и упрощает процедуру получения соцподдержки. Мы изучили опыт субъектов и подали заявку на грант. Благодаря средствам, которые нам выделил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и методическому сопровождению Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, мы создали этот центр. В перспективе мы планируем открыть еще одно отделение, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Елену Сулягину.

В центр можно обратиться по вопросам: воспитания, обучения и развития детей; организации реабилитации или социальной адаптации ребенка; поиска работы; получения психологической поддержки. Для детей оборудована игровая зона и созданы комфортные условия для маломобильных посетителей.

В семейном МФЦ несколько секторов: