В Севастополе действует ценовой меморандум: "борщевой набор" не подорожал
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе действует ценовой меморандум: «борщевой набор» не подорожал

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:56 09.02.2026

Еженедельный мониторинг департамента сельского хозяйства и потребительского рынка подтвердил стабилизацию цен на овощи из «борщевого набора»: картофель, лук репчатый, морковь и свеклу.  По словам начальника управления потребительского рынка департамента Ксении Казанджиевой, снижение стоимости овощей открытого грунта связано с началом поставок продукции защищённого грунта на потребительский рынок, что привело к естественной коррекции цен. Одновременно расширение предложения за счёт поставок севастопольских сельхозпроизводителей и партнёров из дружественных регионов усилило конкуренцию между торговыми сетями, что положительно отразилось на конечной стоимости товаров для горожан.

Отдельные колебания зафиксированы по ценам на куриные яйца, яблоки, а также на свежие огурцы и помидоры из-за колебаний объёмов тепличного урожая.

Ценовой меморандум, действующий в Севастополе с 2020 года, обеспечивает стабильность цен на базовые продукты питания, особенно в период сезонных колебаний рынка.

Документ устанавливает «нулевую» или минимальную торговую наценку (от 0 до 15%) к отпускной цене производителя на утверждённый перечень товаров первой необходимости. На сегодняшний день к соглашению присоединились 122 торговые точки города. Для удобства покупателей вся продукция, реализуемая в рамках меморандума, маркируется светло-синими ценниками с надписью «Меморандум». Полный перечень товаров и условия соглашения размещены в каждой торговой точке в зоне «Уголка потребителя».

Кроме того, севастопольцы активно пользуются возможностью контролировать качество приобретаемых товаров. С помощью мобильного приложения «Честный знак» покупатели оперативно проверяют подлинность продукции, её происхождение и срок годности, что минимизирует риски приобретения контрафактных или просроченных товаров и укрепляет систему защиты прав потребителей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

