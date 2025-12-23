В Севастополе действуют 20 ёлочных базаров

Елочные базары работают ежедневно с 08:00 до 21:00 до 31 декабря 2025 года.

В этом году новогодние деревья в Севастополь привезли из Перми, Пензы и Республики Башкортостан. На официальных торговых объектах по реализации хвойных деревьев на продукцию имеются все необходимые документы — карантинный сертификат и товаротранспортная накладная, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора ГУП «Управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов Севастополя» Алену Новикову.

Ярмарки по продаже рождественских деревьев и новогодних игрушек организованы по 20 адресам во всех районах города.

