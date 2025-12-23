В Севастополе действуют 20 ёлочных базаров

Ярмарки по продаже рождественских деревьев и новогодних игрушек организованы по 20 адресам во всех районах города.
В этом году новогодние деревья в Севастополь привезли из Перми, Пензы и Республики Башкортостан. На официальных торговых объектах по реализации хвойных деревьев на продукцию имеются все необходимые документы — карантинный сертификат и товаротранспортная накладная, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора ГУП «Управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов Севастополя» Алену Новикову.
Официальные площадки расположены по адресам:
- пр-т. Октябрьской Революции, в районе дома № 50Г, в районе д. № 15А по ул. Астана Кесаева;
- пр-т. Генерала Острякова, в районе дома № 133(1);
- пл. Кролевецкого, в районе кинотеатра «Моряк»;
- ул. Богданова, ул. 1-й Голландский переулок, в районе дома № 1;
- ул. Горпищенко, в районе дома № 77;
- ул. Хрусталева, в районе дома № 33;
- пр-т. Генерала Острякова, в районе дома № 155/1;
- ул. 2-й Обороны, в районе остановки общественного транспорта «Сады»;
- ул. Бухта Казачья, в районе дома № 56;
- ул. Вакуленчука, в районе ТЦ «Муссон»;
- ул. Павла Силаева, в районе рынка «Славянский базар»;
- Качинский МО, в районе остановки «Орловский мост»;
- Федоровская, в районе дома № 49;
- ул. Косарева, в районе дома № 2;
- г. Инкерман, Симферопольское шоссе (в районе Чернореченской площади);
- г. Инкерман, Симферопольское шоссе (в районе 60-лет Октября);
- пр-т. Октябрьской Революции, в районе дома № 38/1;
- ул. Маячная, в районе дома № 50;
- пр-т. Победы, в районе дома № 38А;
- пр-т. Героев Сталинграда, в районе дома № 25.
Елочные базары работают ежедневно с 08:00 до 21:00 до 31 декабря 2025 года.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: праздники в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: праздники в Крыму