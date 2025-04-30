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В Севастополе действуют две гослаборатории для исследования клещей на опасные заболевания
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе действуют две гослаборатории для исследования клещей на опасные заболевания

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:58 30.04.2025

В Севастополе для удобства жителей функционируют две государственные лаборатории, которые могут провести быстрый анализ клещей на заболевания.

При обнаружении на себе клеща взрослые севастопольцы и гости города могу обратиться в травмпункт Городской больницы № 1 или приемное отделение Инфекционной больницы, с детьми необходимо посетить приемное отделение Городской больницы № 5.

Специалист извлечет насекомое и направит в одну из двух действующих лабораторий. Важно доставить клеща в целости и сохранности, желательно живым, поскольку такой материал повышает точность анализов. Самим везти клеща в лабораторию не надо — это делают исключительно сотрудники травмпунктов, куда пациенты обращаются за помощью.

Исследование проводится на четыре инфекции: анаплазмоз, боррелиоз, эрхилиоз и энцефалит. Современные молекулярно-биологические методы диагностики позволяют выявить возбудителей инфекций спустя короткое время после сдачи материала, – рассказывает заведующая клинико-диагностической лабораторией Инфекционной больницы Татьяна Мазалова.

Данная услуга оказывается на платной основе, так как не входит в перечень исследований ОМС.

Благодаря распоряжению губернатора города в государственных лабораториях утверждена единая стоимость услуги, которая составляет 900 рублей за исследование, в отличие от частных лабораторий, в которых цена данного исследования колеблется от 3000 до 4000 рублей, — подчеркивает Татьяна Мазалова.

Результат исследования будет отправлен в медицинское учреждение, которое подготовило  биоматериал на исследование, и на электронную почту пациента.

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При необходимости жители и гости города могу записаться на прием к врачу инфекционисту для получения консультации.

Напомним, что сейчас в Севастополе идет обработка зеленых зон от клещей. На прошлой неделе были обработаны территории природного парка «Максимова дача», ботанического памятника природы «Ушакова балка», парка «Учкуевка» и парка Победы. На этой неделе идет акарицидная обработка пространств Гагаринского района, закреплённых за ГБУ «Парки и скверы».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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