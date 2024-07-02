В Севастополе действуют меры поддержки пострадавших в ходе ракетных атак ВСУ на город

На аппаратном совещании в Правительстве Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили оказание поддержки семьям погибших при ракетной атаке на Севастополь 23 июня, а также жителям, получившим ранения, и тем, у кого пострадало имущество.

Как сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Елена Сулягина, из резервного фонда Правительства выделено 30 млн 800 тыс. рублей на выплаты семьям погибших и пострадавшим. Размер выплаты семьям погибших – 1 млн рублей, получившим тяжкий вред здоровью или вред средней тяжести – 400 тысяч рублей, лёгкий вред – 200 тысяч рублей.

С четырьмя семьями погибших вопрос поддержки отрабатывается индивидуально.

Уже поданы заявления от двух семей, начисления произведены. Думаю, что сегодня или завтра люди на карту получат деньги. Две семьи у нас ещё в работе, потому что одна семья только в пятницу получила свидетельство о смерти, другая семья уехала, мы получим их документы определённым образом. Мы получим от людей только заявления, все остальные документы были запрошены, спасибо большое ЗАГСу и Следственному комитету, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Елену Сулягину.

Продолжается работа и с назначением выплат пострадавшим. По словам директора департамента труда и соцзащиты, по этому вопросу ведомство сотрудничает со Следственным комитетом, а также всех, кому полагается поддержка, проконсультировали по телефону о том, как подать документы на её получение.

Все люди, которые находятся в Москве, – представители детей и сами взрослые, мы обзвонили их и вместе с департаментом труда и соцзащиты Москвы и руководителем представительства Севастополя в Москве отрабатываем все их нужды. По состоянию на сегодня нет вопросов, связанных с социальным обеспечением, в ближайшее время, а точнее 2 числа, будут первые выписки, прорабатывается вопрос с транспортировкой и доставкой людей из Москвы в Севастополь, — подчеркивает руководитель ведомства.

Пациенты севастопольских больниц информируют департамент о том, что после выписки им понадобятся костыли или инвалидные кресла. Пострадавших обеспечат техническими средствами реабилитации в индивидуальном порядке, бесплатно.

Что касается помощи севастопольцам, у которых вследствие атаки 23 июня пострадало недвижимое имущество или автомобили, в городскую комиссию по оценке ущерба поступило 29 обращений, 27 из них уже рассмотрены. По 2 заявкам достаточно серьёзный характер повреждений, они находятся в работе у департамента капитального строительства.

В работе ещё находится 9 заявлений по пострадавшему имуществу – в стадии оформления актов, и 39 транспортных средств в работе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры. После окончания оценочных мероприятий всё поступит в городскую комиссию, — сообщил директор департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный.

29 июня Севастополь подвергся ещё одной атаке со стороны ВСУ – осколки сбитых ракет упали в Балаклаве. Пострадали 4 человека, приняты также заявления об ущербе имуществу: это 10 квартир в двух многоквартирных домах, 8 частных домов, 7 автотранспортных средств, 1 мотоцикл. Заявки в Балаклавскую муниципальную комиссию по оценке ущерба продолжают поступать.

Напомним, заявки о пострадавшем имуществе принимают муниципальные комиссии:

— Андреевский муниципальный округ: +7 (978) 520-21-48;

— Балаклавский муниципальный округ: +7 (978) 812-06-25;

— Верхнесадовский муниципальный округ: +7 (978) 120-97-05;

— Гагаринский муниципальный округ: +7 (978) 300-09-42;

— Инкерман: +7 (978) 691-60-21;

— Качинский муниципальный округ: +7 (978) 054-52-90;

— Ленинский муниципальный округ: +7 (978) 045-91-16;

— Нахимовский муниципальный округ: +7 (978) 843-45-49;

— Орлиновский муниципальный округ: +7 (978) 819-00-47;

— Терновский муниципальный округ: +7 (978) 813-41-40;

— департамент внутренней политики: +7 (978) 574-29-29.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя