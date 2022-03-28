В Севастополе действуют почти 500 камер видеонаблюдения системы «Безопасный город»

По словам директора департамента цифрового развития Александры Осиповой, к системе региональной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» подключены 30 управляющих организаций многоквартирных домов. Это позволяет сформировать единую информационную среду, обеспечивающую эффективное и незамедлительное устранение аварий на инфраструктурных объектах ЖКХ. В системе работают Севтеплоэнерго, Горсвет, 102 ПЭС МО РФ, Севастопольгаз, Севастопольлифт, Водоканал. Для того, чтобы операторы указанных коммунальных служб первыми узнавали об авариях, возникающих на крупных и жизненно важных для населения узлах городской инфраструктуры, в «Безопасный город» интегрирована система общегородского видеонаблюдения.

Необходимо провести еще раз ревизию на наличие камер на наиболее посещаемых объектах благоустройства, в парках и скверах, на ул. Большая Морская, где периодически случаются акты вандализма, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

На сегодняшний день к комплексу «Безопасный город» подключены 457 камер видеонаблюдения. Из них в школах расположено 118 камер, на объектах строительства – 120, в отделениях МФЦ – 77, на объектах городской инфраструктуры (улицы, площади, перекрестки, остановки, скверы, памятники, пляжи) – 142 камеры. К концу года по заявкам МВД, городских и муниципальных служб, общественности планируется подключить еще 786 камер.

Александра Осипова отметила также, что закуплено оборудование для расширения системы хранения видеоинформации: до 1 300 видеокамер с глубиной хранения видеоархива сроком 30 суток.

С 2021 года в работу системы внедряется видеоаналитика, которая позволяет распознавать лица. Высокое качество изображения позволяет сотрудникам полиции определять номера автомобилей и лица людей, что позволяет использовать полученные материалы при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Распознает даже людей в маске, в солнечных очках и даже по фотографиям давности более десяти лет, – подчеркивает директор департамента цифрового развития.

Справочно: основная цель реализации проекта аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – это создание единого защищенного информационного пространства в Севастополе, организация эффективного взаимодействия участников комплекса в работе по предупреждению, обнаружению и устранению последствий аварий, инцидентов, происшествий, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и целостности объектов городской инфраструктуры. Ранее городские службы пользовались небезопасными и ненадежными инструментами, вплоть до электронной почты. Сейчас в системе зарегистрирована 171 организация (в постановлении Правительства определены к работе 256 организаций), активно работают 86 учреждений, с ними заключено 60 соглашений об информационном взаимодействии в рамках АПК «Безопасный город». Планируется подключить к работе еще 170 организаций. К активно работающим в системе относятся силовые и правоохранительные органы – региональные управления МВД России, МЧС России, ФСБ, Федеральной службы судебных приставов, Управление координации деятельности подразделений Росгвардии по г. Севастополю Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю, Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и г. Севастополю; 18 исполнительных органов государственной власти; 17 подведомственных им организаций; предприятия, чья производственная деятельность связана с возникновением потенциальных рисков чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории города.