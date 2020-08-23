В Севастополе «Диктант Победы» напишут на учебном паруснике «Херсонес»

Организаторы всероссийского «Диктанта Победы», посвященного событиям Великой Отечественной войны, объявили об открытии новой площадки акции в Севастополе. Это парусный фрегат «Херсонес», который является учебной базой Севастопольского филиала Государственного морского университета имени адмирала Ушакова.

1 сентября курсанты учебного заведения приезжают на корабль и уходят в море на учебу. 3 сентября они примут участие в акции «Диктант Победы». По предварительным данным, на паруснике диктант напишут от 72 до 120 человек, — сообщила куратор проекта «Диктант Победы» в Севастополе, заместитель руководителя Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Елизавета Цокур.

В Севастополе диктант напишут на 47 площадках. Еще одной знаковой локацией проведения патриотической акции в городе-герое станет Сапун-гора. Диктант здесь будут писать в трех пунктах: зал Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», площадка в районе катера «Комсомолец» и территория у административного здания.

«Диктант Победы» в 2020 году пройдет в Португалии, Австралии, Мексике и ряде других стран. В общей сложности в акции примут участие 75 государств, — рассказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн. — Основные площадки будут расположены в Российских центрах науки и культуры, а также в университетах и школах при русских посольствах. «Диктант Победы» впервые напишут жители Албании, Аргентины, Испании, Португалии, Мальты, Мексики, Марокко и других стран. То есть, акция пройдет фактически во всех частях света.

Кроме того, он напомнил, что ранее об участии в «Диктанте Победы» уже заявили все страны, что ранее входившие в антигитлеровскую коалицию, включая Соединенные Штаты, страны СНГ, а также Китай, Вьетнам, Турция, Израиль и другие.

По расчетам организаторов, широкое представительство акции в других странах должно увеличить количество участников — они рассчитывают, что «Диктант Победы» напишут около миллиона человек.

На сайте диктантпобеды.рф можно выбрать любую из 10 тысяч площадок, где 3 сентября пройдет акция. Принять участие в ней можно и онлайн.