В Севастополе директор строительной организации скрыл 4.3 млн рублей, не уплатив налоги

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации. Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, что с июня по декабрь 2024 года директор фирмы, зная об имеющейся недоимке по налогам и страховым взносам, умышленно скрыл от взыскания налоговым органом свыше 4,3 млн рублей. Указанную сумму он направил на счета контрагентов с помощью аффилированной организации, минуя расчетные счета возглавляемого предприятия, что повлекло невозможность взыскания в бюджет задолженности по налогам и страховым взносам.
Нарушения законодательства выявлены в ходе проверочных мероприятий сотрудниками налоговой службы и УМВД по городу Севастополю.
Следствием собрана достаточная доказательственная база с целью дальнейшего возмещения по решению суда причиненного государству ущерба. Расследование уголовного дела завершено.
С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
