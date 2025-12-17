Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | В Севастополе директор строительной организации скрыл 4.3 млн рублей, не уплатив налоги
Новости Республики

В Севастополе директор строительной организации скрыл 4.3 млн рублей, не уплатив налоги

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:09 17.12.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации. Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, что с июня по декабрь 2024 года директор фирмы, зная об имеющейся недоимке по налогам и страховым взносам, умышленно скрыл от взыскания налоговым органом свыше 4,3 млн рублей. Указанную сумму он направил на счета контрагентов с помощью аффилированной организации, минуя расчетные счета возглавляемого предприятия, что повлекло невозможность взыскания в бюджет задолженности по налогам и страховым взносам.

Узнайте больше:  Житель Алушты совершил убийство 12 лет назад - приговор услышал сейчас

Нарушения законодательства выявлены в ходе проверочных мероприятий сотрудниками налоговой службы и УМВД по городу Севастополю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база с целью дальнейшего возмещения по решению суда причиненного государству ущерба. Расследование уголовного дела завершено.

С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю 

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.