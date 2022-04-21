В Севастополе диспансеризацию смогут пройти 16 тысяч жителей сельской местности

В сельских населенных пунктах Севастополя продолжается «День здоровья». Сегодня получить консультацию и пройти диагностику смогли жители села Терновка. Для проведения диагностики в фельдшерско-акушерский пункт Терновки привезли специальное оборудование. Так, жители смогли сделать УЗИ внутренних органов, флюрографию и маммографию, измерить внутриглазное давление, а также получить консультацию гинеколога и кардиолога.

К амбулатории прикреплено более двух тысяч человек. Сегодня вызвали людей, у которых запланирована диспансеризация. Также отмечу, что для тех, кто перенес ковид, проводится углубленная диспансеризация – в нее входит обследование легких. Для этого в наличии есть спирограф, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующего амбулаторией Сергея Строева.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции профосмотры и массовые диспансеризации не проводились порядка двух лет. В этом году они возобновлены – с марта специалисты узкого профиля выезжают в сельскую местность с профессиональным оборудованием.

В течение трех месяцев выезды пройдут во всех селах – это практически 16 тысяч человек. Еженедельно у нас запланирован выезд. В селах у нас восемь фельдшерско-акушерских пунктов и три сельских врачебных амбулатории, — рассказала заместитель главврача по медицинской части Ольга Кондратьева.

Напомним, диспансеризацию уже смогли пройти жители Орлиного и пос. Сахарная головка. 28 апреля бригада специалистов будет принимать в селе Хмельницком – жители смогут получить консультативно-диагностическую и практическую помощь в рамках профосмотра и диспансеризации, пройти исследования ФЛЮ, УЗИ, маммографии, а также врачей-специалистов: терапевта, офтальмолога, кардиолога, гинеколога.