реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе диспансеризацию смогут пройти 16 тысяч жителей сельской местности

crimeapress_news



реклама в крыму


В Севастополе диспансеризацию смогут пройти 16 тысяч жителей сельской местности
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе диспансеризацию смогут пройти 16 тысяч жителей сельской местности

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:50 21.04.2022

В сельских населенных пунктах Севастополя продолжается «День здоровья». Сегодня получить консультацию и пройти диагностику смогли жители села Терновка. Для проведения диагностики в  фельдшерско-акушерский пункт Терновки привезли специальное оборудование. Так, жители смогли сделать УЗИ внутренних органов, флюрографию и маммографию, измерить внутриглазное давление, а также получить консультацию гинеколога и кардиолога.

К амбулатории прикреплено более двух тысяч человек. Сегодня вызвали людей, у которых запланирована диспансеризация.  Также отмечу, что для тех, кто перенес ковид, проводится углубленная диспансеризация – в нее входит обследование легких. Для этого в наличии есть спирограф, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующего амбулаторией Сергея Строева. 

Из-за пандемии  коронавирусной инфекции профосмотры и массовые диспансеризации не проводились порядка двух лет. В этом году они возобновлены – с марта специалисты узкого профиля выезжают в сельскую местность с профессиональным оборудованием.

В течение трех месяцев выезды пройдут во всех селах – это практически 16 тысяч человек. Еженедельно у нас запланирован выезд. В селах у нас восемь фельдшерско-акушерских пунктов и три сельских врачебных амбулатории, — рассказала заместитель главврача по медицинской части Ольга Кондратьева. 

Напомним, диспансеризацию уже смогли пройти жители Орлиного и пос. Сахарная головка. 28 апреля бригада специалистов будет принимать в селе Хмельницком – жители смогут получить консультативно-диагностическую и практическую помощь в рамках профосмотра и диспансеризации, пройти исследования ФЛЮ, УЗИ, маммографии, а также врачей-специалистов: терапевта, офтальмолога, кардиолога, гинеколога.

Узнайте больше:  Конкурс «Цифровой прорыв»: IT-специалисты и студенты из Севастополя могут принять участие

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.