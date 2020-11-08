В Севастополе дистанционные мошенники украли у горожанок 300 тысяч рублей

В Севастополе на прошедшей неделе две жительницы города стали жертвами злоумышленников и лишились 300 тысяч рублей.

На данный момент севастопольская полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых в совершённых преступлениях. От рук дистанционных мошенников пострадали две пенсионерки в возрасте 73 и 82 лет. Они знали о способах, которые используют преступники, но несмотря на это поддались на уловки злоумышленников. Схема одна и та же: на мобильный телефон потерпевшим поступили звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками банка и под предлогом защиты банковских карт от несанкционированного доступа убедили пожилых женщин выполнить ряд манипуляций с помощью банкомата. Получив доступ к банковским счетам пенсионерок, мошенники похитили у них все денежные сбережения, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Полиция Севастополя призывает горожан быть максимально бдительными при общении по телефону с неизвестными абонентами.

Ни в коем случае никому не сообщайте свои персональные данные и любую информацию, касающуюся вашей банковской карты или счёта.

Не выполняйте манипуляции под диктовку и никому не сообщайте СМС-коды, которые могут прийти на ваш телефон. Эту информацию у вас могут спрашивать только злоумышленники.

Особое внимание обращаем на необходимость провести разъяснительные беседы со своими пожилыми родственниками, соседями и знакомыми, которые в силу своих возрастных особенностей не всегда способны правильно оценить ситуацию. Именно этим обстоятельством чаще всего пользуются дистанционные мошенники, — подчёркивают в пресс-службе ведомства.