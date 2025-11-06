В Севастополе дистанционный мошенник похитил более 70 тысяч рублей под предлогом аренды жилья

Полицейские установили, что неоднократно судимый за имущественные преступления 30-летний житель Евпатории создал в популярной социальной сети аккаунт с именем «Диана Сигна» для хищения денег обманным путём. В тематических сообществах он находил соискателей жилья и предлагал им аренду по привлекательной цене. Чтобы ввести в заблуждение потенциальных жертв, он подыскивал в сети Интернет подходящие фотографии жилплощади и выдавал их за свои. Поверивших клиентов мошенник убеждал незамедлительно внести предоплату на подконтрольный ему банковский счёт якобы для бронирования квартиры, а после получения денег переставал выходить на связь. Похищенные обманом средства он тратил на личные нужды и покупки, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району установили личность подозреваемого и задержали его в городе Евпатория. Полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе мобильный телефон и оформленную на мать злоумышленника банковскую карту, которую он использовал в преступной схеме.

В настоящее время следователи следственного отдела ОМВД установили его причастность по меньшей мере к 10 аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма причинённого материального ущерба составила более 70 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю