Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Севастополе дистанционный мошенник похитил более 70 тысяч рублей под предлогом аренды жилья
Новости Республики
За минувшие выходные доверчивые севастопольцы отдали мошенникам почти три миллиона рублей
Иллюстрация: pxhere.com

В Севастополе дистанционный мошенник похитил более 70 тысяч рублей под предлогом аренды жилья

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:46 06.11.2025

От противоправной деятельности дистанционного мошенника пострадали не менее 10 жителей Севастополя и Крыма, но у следователей есть основания полагать, что их количество может быть больше.

Полицейские установили, что неоднократно судимый за имущественные преступления 30-летний житель Евпатории создал в популярной социальной сети аккаунт с именем «Диана Сигна» для хищения денег обманным путём. В тематических сообществах он находил соискателей жилья и предлагал им аренду по привлекательной цене. Чтобы ввести в заблуждение потенциальных жертв, он подыскивал в сети Интернет подходящие фотографии жилплощади и выдавал их за свои. Поверивших клиентов мошенник убеждал незамедлительно внести предоплату на подконтрольный ему банковский счёт якобы для бронирования квартиры, а после получения денег переставал выходить на связь. Похищенные обманом средства он тратил на личные нужды и покупки, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району установили личность подозреваемого и задержали его в городе Евпатория. Полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе мобильный телефон и оформленную на мать злоумышленника банковскую карту, которую он использовал в преступной схеме.

Узнайте больше:  В Севастополе задержали дроповода с подельницей

В настоящее время следователи следственного отдела ОМВД установили его причастность по меньшей мере к 10 аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма причинённого материального ущерба составила более 70 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x