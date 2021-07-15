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В Севастополе для пациентов с COVID-19 развёрнуты дополнительные койки
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе для пациентов с COVID-19 развёрнуты дополнительные койки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:48 15.07.2021

В Севастополе в ковидном госпитале, который работает на базе первой городской больницы, развёрнуты дополнительные 20 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. По состоянию на 15 июля суммарный коечный фонд составляет 901 койку.

Госпитали для лечения пациентов с коронавирусом работают в инфекционной больнице, девятой больнице, первой больнице. Дополнительные койки для больных в состоянии лёгкой и средней степени тяжести развернуты на базе пансионата «Изумруд».  Эпидемическая обстановка в регионе остаётся напряжённой: ежедневно регистрируется более 110 случаев заражения коронавирусом. К настоящему времени заболели более 18 тысяч человек, выздоровели более 15 тысяч, более 750 пациентов умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Департамент здравоохранения и медицинское сообщество Севастополя призывают жителей и гостей города соблюдать правила безопасности: носить маски, использовать антисептические средства, соблюдать социальную дистанцию, а также пройти вакцинацию. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60 процентов взрослого населения региона – в Севастополе это более 240 тысяч человек. На сегодняшний день привито около 105 тысяч человек.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

В Севастополе для пациентов с COVID-19 развёрнуты дополнительные койки

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