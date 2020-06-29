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В Севастополе для студенческих отрядов начался трудовой семестр

В Севастополе для студенческих отрядов начался трудовой семестр

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:51 29.06.2020

Представители студенческих отрядов Севастополя дали старт трудовому семестру 27 июня, в День молодёжи.

В парке Победы у памятника Георгию Победоносцу состоялось торжественное Открытие трудового сезона. Десятки бойцов и кандидатов из школьных и студенческих отрядов пришли на праздник за получением заветной путёвки в «лучшее лето». Командиры отрядов сдали рапорты о готовности к работе руководителю Севастопольского регионального отделения Российских студенческих отрядов, Денису Кондратьеву и почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложением цветов. Также на площади парка состоялся масштабный флешмоб. Ребята выстроились в официальный слоган лучшего лета РСО-шников — «Труд – Крут!», — рассказали в пресс-службе Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

На празднике временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя, Михаил Развожаев, наградил благодарностями лучших бойцов и кандидатов нашей организации, а также вручил путёвку в трудовое лето.

В Севастополе для студенческих отрядов начался трудовой семестр В Севастополе для студенческих отрядов начался трудовой семестр В Севастополе для студенческих отрядов начался трудовой семестр

Открытие третьего трудового семестра – традиционное мероприятие, после которого участники студенческих отрядов Севастополя отправляются на различные трудовые объекты: детские оздоровительные лагеря, стройки, санатории, заведения общественного питания, археологические объекты и др.

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»

В Севастополе для студенческих отрядов начался трудовой семестр

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