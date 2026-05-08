Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | В Севастополе для беременных горожанок действует регулярный консультационный день
Новости Республики
В Севастополе для беременных горожанок действует регулярный консультационный день
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе для беременных горожанок действует регулярный консультационный день

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 11:57 08.05.2026

Каждый четверг в женской консультации городской больницы № 4 проходит специализированный прием для беременных женщин. С 14:00 до 16:30 здесь дежурят специалисты Центра социальной помощи семье и детям. Его сотрудники подробно рассказывают о социальных гарантиях и доступных услугах для молодых семей. Специалисты помогают разобраться в нюансах оформления пособий и льгот. Особое внимание уделяется тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Помощь беременным в этот непростой период — приоритетная задача. Специалисты не просто консультируют, а помогают найти пути решения проблемы, преодолеть сложный этап и подготовиться к появлению малыша в комфортных условиях.

В рамках реализации нацпроекта «Семья» особую популярность набирают два направления поддержки: прокат предметов первой необходимости для детей в возрасте до двух лет и «социальная няня». Сотрудники Центра помогают узнать о них подробнее, — уточнила специалист по социальной работе Центра Мария Маер.

Регулярные консультации для будущих и молодых мам проводятся не только в женской консультации городской больницы № 4. Такие же информационные часы организованы на базах родильных домов и детских поликлиник. Специалисты также занимаются распространением наглядных материалов — памяток, брошюр и буклетов.

Узнайте больше:  Минздрав РК: состояние ребёнка, у которого в руках взорвался боеприпас, удовлетворительное

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 13

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.