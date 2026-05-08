В Севастополе для беременных горожанок действует регулярный консультационный день

Каждый четверг в женской консультации городской больницы № 4 проходит специализированный прием для беременных женщин. С 14:00 до 16:30 здесь дежурят специалисты Центра социальной помощи семье и детям. Его сотрудники подробно рассказывают о социальных гарантиях и доступных услугах для молодых семей. Специалисты помогают разобраться в нюансах оформления пособий и льгот. Особое внимание уделяется тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Помощь беременным в этот непростой период — приоритетная задача. Специалисты не просто консультируют, а помогают найти пути решения проблемы, преодолеть сложный этап и подготовиться к появлению малыша в комфортных условиях.

В рамках реализации нацпроекта «Семья» особую популярность набирают два направления поддержки: прокат предметов первой необходимости для детей в возрасте до двух лет и «социальная няня». Сотрудники Центра помогают узнать о них подробнее, — уточнила специалист по социальной работе Центра Мария Маер.

Регулярные консультации для будущих и молодых мам проводятся не только в женской консультации городской больницы № 4. Такие же информационные часы организованы на базах родильных домов и детских поликлиник. Специалисты также занимаются распространением наглядных материалов — памяток, брошюр и буклетов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя