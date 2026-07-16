В Севастополе для бизнеса снизили аренду и плату за НТО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о новых мерах поддержки бизнеса в условиях логистических сложностей. Арендная плата за землю и помещения снижена на 75% на три месяца, плата за размещение нестационарных торговых объектов – на 50% до конца года.

На заседании правительства принят пакет дополнительных мер поддержки предпринимателей. Как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, для арендаторов земли и помещений у города арендная плата снижена на 75% на три месяца – с 1 июля по 30 сентября. Мера касается предприятий торговли, промышленности, строительства, туризма, сельского хозяйства, общественного питания и транспортной сферы.

Для получения поддержки необходимо до 31 октября обратиться в ДИЗО или к арендодателю. Для предпринимателей организовано «отдельное окно», чтобы оформление проходило без очередей.

Для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) плата за размещение снижена на 50% до конца года – автоматически, без заявлений. Местные производители продуктов, имеющие собственные павильоны, полностью освобождены от платы до конца года.

Летние кафе также освобождены от платы за размещение – эта мера продолжает действовать.

Развожаев поручил профильному департаменту быть постоянно на связи с предпринимательским сообществом для оперативного принятия решений.

Ранее сообщалось, что в Крыму запущена новая программа поддержки промышленных предприятий – рефинансирование банковских кредитов под сниженную ставку 6%. Компании смогут заменить дорогие займы со ставкой до 21% на более доступные от Фонда развития промышленности.

Также напомним, что крымским предприятиям предоставят возможность приобретать альтернативные источники генерации электроэнергии по льготным условиям. Новые меры поддержки помогут организациям, сталкивающимся с перебоями в электроснабжении или сложностями с подключением к сетям. В регионе принят комплекс мер поддержки для промышленных предприятий – максимальная сумма кредитования увеличена до 75 млн рублей по программам Фонда развития промышленности региона. Предприниматели также могут оформить отсрочку платежей до трех лет.

источник: Московский комсомолец Крым

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