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В Севастополе для борьбы с мусором создадут межведомственный штаб
фото: Евгения Щербакова ("Севастопольская газета")

В Севастополе для борьбы с мусором создадут межведомственный штаб

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:35 13.10.2024

В Севастополе создали межведомственный штаб по реформированию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Михаила Развожаева опубликовано на официальном сайте правительства города.

В Положении о штабе, отмечает «Севастопольская газета», говорится, что он станет постоянно действующим совещательным органом при губернаторе Севастополя. В задачи штаба входит «подготовка предложений, связанных с выработкой и реализацией государственной политики, нормативным правовым регулированием по вопросам организации деятельности в сфере обращения с ТКО по трем основным направлениям:

  • устойчивость регионального оператора по обращению с ТКО;
  • обеспечение местами накопления, контейнерами, специальной техникой;
  • обеспечение инфраструктурой.
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Задача штаба — рассматривать и готовить предложения в обозначенной области, работать над проектами федеральных законов, способствовать применению инновационных технологий в сфере переработки ТКО, вносить предложения по проведению тематических конференций, симпозиумов, совещаний, семинаров, способствовать профильному взаимодействию органов исполнительной власти и муниципалитетов и т.д..

Штаб будет состоять из председателя (губернатор города), его заместителя (первый заместитель губернатора), секретаря (директор департамента городского хозяйства) и членов штаба (10 должностных лиц плюс все главы муниципалитетов).

Решения штаба будут носить рекомендательный характер и оформляться в форме протоколов.

источник: «Севастопольская газета»

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