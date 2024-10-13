В Севастополе для борьбы с мусором создадут межведомственный штаб

В Положении о штабе, отмечает «Севастопольская газета», говорится, что он станет постоянно действующим совещательным органом при губернаторе Севастополя. В задачи штаба входит «подготовка предложений, связанных с выработкой и реализацией государственной политики, нормативным правовым регулированием по вопросам организации деятельности в сфере обращения с ТКО по трем основным направлениям:

устойчивость регионального оператора по обращению с ТКО;

обеспечение местами накопления, контейнерами, специальной техникой;

обеспечение инфраструктурой.

Задача штаба — рассматривать и готовить предложения в обозначенной области, работать над проектами федеральных законов, способствовать применению инновационных технологий в сфере переработки ТКО, вносить предложения по проведению тематических конференций, симпозиумов, совещаний, семинаров, способствовать профильному взаимодействию органов исполнительной власти и муниципалитетов и т.д..

Штаб будет состоять из председателя (губернатор города), его заместителя (первый заместитель губернатора), секретаря (директор департамента городского хозяйства) и членов штаба (10 должностных лиц плюс все главы муниципалитетов).

Решения штаба будут носить рекомендательный характер и оформляться в форме протоколов.

источник: «Севастопольская газета»