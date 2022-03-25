В Севастополе для потерявших работу улучшили условия предоставления госсоцпомощи

В Севастополе внесены изменения в порядок учета доходов граждан, потерявших работу, при определении права на государственную помощь в виде социального контракта.

Теперь трудовые доходы члена семьи, который потерял работу после 1 марта и признан безработным на момент подачи заявления на предоставление государственной помощи на основании социального контракта, не будут учитываться при расчете дохода семьи для определения права на меру соцподдержки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента труда и социальной защиты населения Аллу Кордову.

Новые правила учета доходов для безработных граждан распространяются на три направления социального контракта: поиск работы, ведение индивидуальной предпринимательской деятельности и развитие личного подсобного хозяйства.

Соцконтракт на поиск работы — это не замена той поддержки, которую оказывает центр занятости безработному, а дополнение к ней. Контракт не отменяет выплаты пособий по безработице и позволяет гражданам с низкими доходами получить дополнительную помощь в размере 13 793 рублей в первый месяц после заключения соцконтракта, а также в течение трех месяцев после трудоустройства, — отмечает заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения.

Господдержка в рамках социального контракта предусматривает также дополнительные услуги по профобучению безработных граждан.

В случае невозможности получения такой услуги за счет средств Центра занятости гражданин может самостоятельно заключить договор на оказание образовательных услуг. В этом случае стоимость обучения до 30 тысяч рублей будет оплачена за счет государства. Во время обучения предоставляется стипендия в размере 6 896 рублей, — говорит Алла Кордова.

Финансовая поддержка в рамках соцконтракта на открытие своего дела составляет до 250 тысяч рублей, на развитие личного подсобного хозяйства – 100 тысяч рублей. Еще одно направление – помощь для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на соответствующем учете. В этом случае размер выплат составит до 82 758 рублей, однако порядок учета доходов по этому направлению остается прежним.

Напомним, программа поддержки малоимущих граждан в виде социального контракта стартовала в прошлом году. Право на его заключение имеют семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Всего с начала действия программы заключено более 450 соцконтрактов с севастопольцами.