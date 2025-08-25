В Севастополе для военнослужащих и их семей провели диспансеризацию

В рамках соглашения между Департаментом здравоохранения и филиалом Фонда «Защитники Отечества» в Поликлинике № 2 прошла диспансеризация участников СВО и членов их семей.

В субботу обследовали 30 человек. Программа углубленного осмотра включала комплексное обследование организма каждого участника, начиная от стандартных анализов крови и заканчивая консультациями профильных специалистов: хирурга, эндокринолога, невролога, Лор-врача, офтальмолога. Особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям, направленным на предотвращение заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов зрения и желудочно-кишечного тракта, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

С начала года 200 человек военнослужащих и членов их семей прошли диспансеризацию.

Медики напоминают важность регулярного медицинского контроля состояния здоровья, подчеркивая необходимость своевременного выявления возможных проблем и профилактики хронических болезней.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя