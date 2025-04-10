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В Севастополе дней приема документов для постановки штампа о гражданстве стало больше
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе дней приема документов для постановки штампа о гражданстве стало больше

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:28 10.04.2025

Управление по вопросам миграции УМВД России по городу Севастополю объявляет о двух дополнительных днях приема документов для постановки штампа на обратной стороне свидетельства о рождении ребенка.

Требование иметь штамп, подтверждающий гражданство, в свидетельстве о рождении ребенка при поступлении в первый класс стало необходимым в этом году в связи с изменениями в закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ и в приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458.

Получив несколько обращений от родителей о том, что возникли сложности в постановке отметки в свидетельстве о рождении, мы  обратились к коллегам из Министерства внутренних дел и выработали единый подход, как обеспечить родителям  комфортную возможность поставить отметку в свидетельство о рождении ребенка», – рассказал директор департамента образования и науки Максим Кривонос.

Подразделениями по вопросам миграции и УМВД России по городу Севастополь принято решение – граждане, которые уже получили талоны предварительной записи, получат услугу в назначенное время.

Кроме того, добавлено два дня –  это среда и суббота, когда родители смогут поставить штампы в свидетельства о рождении детей.К нам может обратиться  законный представитель несовершеннолетнего гражданина: мама, либо папа, либо опекун. При себе необходимо иметь следующий пакет документов: паспорт, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка, при возможности и наличии паспорт второго родителя и при возможности ксерокопии этих документов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по городу Севастополю Дмитрия Воронова.

По средам и субботам подразделения по вопросам миграции на улице Паршина, 29 с 9:00 до 18:00 будут работать исключительно на предоставление этой услуги.

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В департаменте образования поясняют: если заявление в первый класс подано через портал Госуслуг, но в свидетельстве о рождении нет штампа, который подтверждает гражданство Российской Федерации, заявление на Госуслугах перейдет на следующий статус (на рассмотрении), родителей пригласят с оригиналами документов в школу, и на этот момент штамп уже должен быть поставлен. Время у всех родителей еще есть. Прийти в школу для подтверждения документов родители вправе до 30.06.2025 года. Даже если родители принесут документы в последний день – 30.06.2025, ребенка обязательно зачислят в школу по прописке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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