В Севастополе до конца года «Горсвет» планирует завершить работы на 79 объектах

В Нахимовском районе Севастополя продолжается обустройство уличного освещения. На территории Красной горки специалисты «Горсвет» сейчас устанавливают новые объекты наружного освещения по семи адресам – это улицы Южная, Оранжерейная, Цыганкова, Цветочная, Волжская, Малярная, Драчука.

Уже завершены работы на улице Делегатской. Здесь специалисты заменили 38 устаревших объектов наружного освещения на светильники нового поколения, которые потребляют в два раза меньше электроэнергии. Также на улице проложили новые сети протяжённостью 1 км самонесущим изолированным проводом, который обладает большой механической прочностью, что минимизирует возможность его обрыва.

Ранее наружное освещение на этой территории было представлено устаревшими светильниками СПО с ртутными лампами, а также светильниками с натриевыми лампами. Линия наружного освещения была выполнена голым неизолированным проводом, что существенно влияло на качество предоставляемых услуг. На улицах Южной, Оранжерейной, Цыганкова, Цветочной, Волжской, Малярной, Драчука работы уже на завершающей стадии. По плану на этих объектах – монтаж 49 светодиодных светильников и около 1 км линии наружного освещения.

Комфорт и безопасность города во многом определяет эффективная система уличного освещения. Всего до конца текущего года «Горсветом» планируется завершить строительно-монтажные работы на 79 объектах. На сегодняшний день мы уже перевыполнили план по приросту новых светоточек за счёт ввода в работу новых объектов в рамках полученной экономии бюджетных средств. План до конца года был 3000 единиц. Показатель выполнен уже более чем на 100 %. На текущую дату в «Горсвете» обслуживается 44 848 светоточек. На начало года этот показатель был 41 012 единиц, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя предприятия «Горсвет» Александра Лавриченко.

Ранее, в апреле этого года, на территории Красной горки уже были выполнены работы по установке новых объектов наружного освещения по 19 адресам. Среди них улицы Днепровская, Мирная, Каспийская, Станюковича, Кавказская, Таманская, Литейная, Слесарная, Кузнечная, Зелёная, Кондукторская, Охотская, Харченко, Летняя, Тенистая, Танкистов, Донская, Кубанская, проезд Артиллеристов, в том числе на лестнице от школы № 18 на Красную горку. В рамках данного этапа работ был осуществлён монтаж 265 новых светодиодных светильников, 30 опор и более 6 км линии наружного освещения. Также на территории Красной горки установили новый шкаф автоматизированной системы управления наружным освещением.

Выполненный объём работ позволил комплексно обновить объекты наружного освещения и создать комфортные безопасные условия для жизни жителей микрорайона.

Кроме того, по состоянию на сегодняшний день также завершены работы по обустройству наружным освещением территорий индивидуального жилого строительства на Северной стороне на улицах Голландские, Равелинные, Циолковского (дворы), улице Надежды Краевой. Новые объекты наружного освещения появились и во дворах на проспекте Победы, улицах Горпищенко, Жидилова, Артдивизионовская.

До конца года планируется выполнить работы на улицах Владимира Шевалёва, Бориса Шейнина, Василия Колодкина, Пластунская, 1-я Линия Бомбор, Комбата Ищенко, Гегешидзе и Комбата Красникова, Причальная, Пляжная, Синопская и других.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя