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В Севастополе до потребителей не дошли более 1000 литров контрафактного алкоголя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:47 28.07.2020

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России в Севастополе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли незаконную деятельность, связанную с изготовлением и сбытом алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Полицейские при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Беркут» Росгвардии задержали 55-летнего и 45-летнего жителей Севастополя, которые изготавливали и сбывали алкогольную продукцию. Во время обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли в легковом автомобиле злоумышленников канистры с 250 литрами спиртосодержащей жидкости. Кроме того, в гараже одного из подозреваемых обнаружено более 1000 литров спиртосодержащей жидкости, а также готовая для реализации продукция, инструменты и приспособления для её изготовления, тара, упаковка и транспортные средства. Изъятая жидкость была направлена на исследование в ЭКЦ УМВД России по г. Севастополю. По заключению экспертов спиртосодержащая жидкость содержит микропримеси, опасные для жизни и здоровья человека при употреблении внутрь, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Материалы переданы в Следственный отдел по Гагаринскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю для принятия процессуального решения.

В Севастополе до потребителей не дошли более 1000 литров контрафактного алкоголя

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