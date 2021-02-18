В Севастополе добровольцы приняли участие в донорской акции

В рамках «доброй недели» более 70 севастопольских студентов приняли участие в донорской акции.

Сегодня наш Центр посетили студенты. Они становятся донорами, сдают свою кровь и спасают жизни. Подобные акции значительно пополняют запасы службы крови. Забор крови длится в среднем около 7-10 минут. Количество для доноров сейчас одинаково – 450 миллилитров крови берется у каждого, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующую отделом комплектования донорских кадров севастопольского Центра крови Анастасию Маевскую.

Напомним, в Севастополе также проходит акция «Дари книги с любовью». Все желающие могут принести свою литературу в Ресурсный центр поддержки добровольчества города Севастополя «Академия добра» по адресу ул. Гоголя, 20 Б до 19 февраля.

В социальных сетях продолжается флешмоб «Мои добрые дела», где его участники публикуют информацию о добровольческих поступках, которые совершают в течение недели.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», направленного на решение задач указа Президента Российской Федерации, в целях популяризации добровольчества.

Мероприятия организованы Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя, а также ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя».