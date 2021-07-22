Решение о том, что в Севастополе дополнительно отремонтируют 16 автодорог общей протяженностью 13,5 км, было принято Правительством региона.

В связи с доведением департаменту транспорта дополнительного финансирования из федерального бюджета в объеме 200 млн рублей увеличено финансирование на мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования. Эти деньги направлены городу в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта Павла Иено.

На эти средства в Севастополе отремонтируют подъезды к пос. Кача и с. Ушаково, проезд пр-т Победы — ул. Горпищенко и проезд ул. Репина — ул. Декабристов, ул. Василия Шукшина, Гражданскую, Надежды Краевой, Костромскую, Дунайскую, Брестскую, Сибирскую, Краснодарскую, Батумскую, Маячную, Якова Иванова, а также участок дороги от дома 84 по ул. Горпищенко до отделения почты на ул. Кронштадтской.

Напомним, программа нацпроекта «Безопасные качественные дороги» текущего года предусматривала ремонт 70 автомобильных дорог и капитальный ремонт 6 объектов общей протяженностью около 55 км. В настоящий момент дорожные работы ведутся на 29 улицах города общей протяженностью почти 28 км. Введено в эксплуатацию 10 км дорог, среди которых улицы 3-я Бастионная, К. Гармаша, Братьев Манганари, Лазурная, Междурядная и другие.