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В Севастополе дополнительно отремонтируют 16 автодорог общей протяженностью 13,5 км
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе дополнительно отремонтируют 16 автодорог общей протяженностью 13,5 км

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:52 22.07.2021

Решение о том, что в Севастополе дополнительно отремонтируют 16 автодорог общей протяженностью 13,5 км, было принято Правительством региона.

В связи с доведением департаменту транспорта дополнительного финансирования из федерального бюджета в объеме 200 млн рублей увеличено финансирование на мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования. Эти деньги направлены городу в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта Павла Иено.

На эти средства в Севастополе отремонтируют подъезды к пос. Кача и с. Ушаково, проезд пр-т Победы — ул. Горпищенко и проезд ул. Репина — ул. Декабристов, ул. Василия Шукшина, Гражданскую, Надежды Краевой, Костромскую, Дунайскую, Брестскую, Сибирскую, Краснодарскую, Батумскую, Маячную, Якова Иванова, а также участок дороги от дома 84 по ул. Горпищенко до отделения почты на ул. Кронштадтской.

Напомним, программа нацпроекта «Безопасные качественные дороги» текущего года предусматривала ремонт 70 автомобильных дорог и капитальный ремонт 6 объектов общей протяженностью около 55 км. В настоящий момент дорожные работы ведутся на 29 улицах города общей протяженностью почти 28 км. Введено в эксплуатацию 10 км дорог, среди которых улицы 3-я Бастионная, К. Гармаша, Братьев Манганари, Лазурная, Междурядная и другие.

В Севастополе дополнительно отремонтируют 16 автодорог общей протяженностью 13,5 км

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