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В Севастополе дополнительно озеленят территории шести образовательных учреждений
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе дополнительно озеленят территории шести образовательных учреждений

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:37 15.04.2022

В Севастополе с 2021 года функционирует уникальный проект – портал Зелёный фонд.

На нем размещается вся информация о зеленых насаждениях в городе. Так, севастопольцы могут узнать о высадках, правильном уходе, выданных порубочных билетах, а также о том, где сейчас идет компенсационная высадка.  Кроме того, на портале размещена информация о суммах средств, которые поступают в бюджет города в качестве компенсации стоимости зеленых насаждений, которые планирует вырубить физическое или юридическое лицо. Денежные средства направляются исключительно на разработку проектов, проведение компенсационного озеленения и содержание зелёных насаждений, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

В ходе прошедшего заседания Правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева было принято постановление о доведении  средств на озеленение образовательных учреждений Севастополя. Это позволит продолжить реализацию компенсационного озеленения в городе. Таким образом, более 30 млн рублей будет направлено на озеленение территории детских садов №26, 36, 67, 112, общеобразовательной школы №61 и Севастопольского торгово-экономического техникума.

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В 2021 году на разработку проектов озеленения детских садов и других образовательных учреждений было выделено 4,5 млн рублей, и на реализацию девяти проектов было направлено 40 млн рублей – эти работы сейчас в стадии завершения, — отметила директор департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова.

Напомним, на данный момент проекты по озеленению реализуются в детских садах №91, 26, 127, 36, 68, 67, 116, 121, 127.


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