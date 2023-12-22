В Севастополе дорожники приступили к ремонту объектов 2024 года

В Севастополе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» приступили к ремонту автомобильных дорог на улицах Новая и Подгорная в селе Вишнёвом. Общая протяжённость объектов — 1,28 км. Подрядчик заключил государственный контракт по вышеуказанным улицам, поэтому к ремонту приступили уже сейчас.

С первых чисел декабря обновлённый Дом культуры вновь открыл свои двери для творческих коллективов и жителей села Вишнёвого. В связи с этим в селе опережающими темпами завершают работы по ремонту автомобильных дорог на улицах Новая и Подгорная, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Всего в 2024 году к нормативному состоянию будут приведены 85 дорог общей протяжённостью более 43,6 км, включая три моста протяжённостью 313 метров.

Напомним, подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте, которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя