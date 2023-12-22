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В Севастополе дорожники приступили к ремонту объектов 2024 года
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе дорожники приступили к ремонту объектов 2024 года

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:53 22.12.2023

В Севастополе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» приступили к ремонту автомобильных дорог на улицах Новая и Подгорная в селе Вишнёвом. Общая протяжённость объектов — 1,28 км. Подрядчик заключил государственный контракт по вышеуказанным улицам, поэтому к ремонту приступили уже сейчас.

С первых чисел декабря обновлённый Дом культуры вновь открыл свои двери для творческих коллективов и жителей села Вишнёвого. В связи с этим в селе опережающими темпами завершают работы по ремонту автомобильных дорог на улицах Новая и Подгорная, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Всего в 2024 году к нормативному состоянию будут приведены 85 дорог общей протяжённостью более 43,6 км, включая три моста протяжённостью 313 метров.

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Напомним, подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте, которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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