В Севастополе дорожный дебошир разбил три машины. И сбежать пытался, и врал от души

В Севастополе массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с пятницы на субботу возле одного из городских ночных клубов. Пострадали три машины.

На проспекте Генерала Острякова водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», совершил наезд на припаркованные автомобили БМВ, КИА и Лексус. Виновник попытался скрыться с места ДТП, но его остановили очевидцы происшествия и вызвали экипаж ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, в связи с чем сотрудники ГИБДД составили административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. Также нарушителя отстранили от управления транспортным средством, а его автомобиль поместили на штрафную площадку, — сообщили в пресс-службе Управлении ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Чтобы избежать ответственности, водитель сообщил, что за рулём авто в момент ДТП находился некий иностранец, который угнал автомобиль в то время, когда он сам сидел на переднем пассажирском сиденье, а после столкновения незнакомец скрылся в неизвестном направлении. Мужчина написал заявление об угоне и был предупрежден автоинспекторами об уголовной ответственности за ложный донос.

Сотрудники ГИБДД опросили очевидцев происшествия и собрали достаточно данных доказывающих, что в момент аварии за рулём «Шевроле» находился данный гражданин 1984 года рождения.

Водителя доставили в отдел МВД России по Ленинскому району для выяснения всех обстоятельств происшествия.

фото: Управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю