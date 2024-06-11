В Севастополе досрочно на пенсию вышли более тысячи медработников

16 июня свой профессиональный праздник отмечают работники здравоохранения. Накануне праздника Отделение СФР по г. Севастополю напоминает, что медицинским работникам пенсия может быть назначена досрочно с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста — через пять лет после приобретения специального медицинского стажа. В Севастополе правом досрочного выхода на страховую пенсию воспользовались 1 180 медработников.

Для этого севастопольским медикам необходимо иметь:

не менее 25 лет медицинского стажа работы в сельской местности и в поселках городского типа;

не менее 30 лет медицинского стажа только в городах, или при «смешанном» медицинском стаже — в медучреждениях, расположенных в городах, в селах и поселках городского типа;

не менее 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) в 2024 году.

Исчисление специального стажа производится в календарном порядке. Но есть особые случаи, когда он учитывается в льготном порядке:

при наличии «смешанного» стажа — 1 год работы в сельской местности засчитывается за 1 год и 3 месяца;

при наличии работы в отделениях хирургического профиля стационаров, отделениях анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии, патолого-анатомических отделениях и в отделах (отделениях) всех наименований бюро судебно-медицинской экспертизы — 1 год работы засчитывается за 1 год и 6 месяцев;

медработникам, которые в период с 1 января 2020 года по 30 сентября 2020 года оказывали медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и подозрением на COVID-19, один день работы в таких условиях засчитывается как два дня.

Начиная с 2019 года выход на пенсию медработников определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. Досрочное назначение пенсии врачам переносилось постепенно — в течение 5 лет с момента выработки специального стажа. Например, в текущем году право на досрочный выход на пенсию имеют врачи, которые выработали спецстаж в 2019 году», — уточнила управляющая Отделением СФР по г.Севастополю Елена Гайворонская.

Следует также учитывать, что право на досрочный выход на пенсию предоставляется медработникам, которые трудятся в учреждениях здравоохранения и занимают должности, предусмотренные Списками * должностей и учреждений — https://base.garant.ru/185191/.

За два года до наступления права выхода на пенсию досрочно севастопольские медики могут обратиться в региональное Отделение СФР для проведения заблаговременной работы с их документами о льготном стаже. Специалисты Отделения проверят правильность заполнения трудовой книжки, справок, подтверждающих льготный характер труда, сведений о заработке и пр., при необходимости сделают запросы недостающей информации.

Получить консультацию севастопольцы могут по телефону единого контакт-центра СФР: 8 (800) 100-00-01 (звонок со всех телефонов бесплатный).

*Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. N 781 «О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»» (с изменениями и дополнениями).

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю