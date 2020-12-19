В Севастополе досрочно построили и запустили в эксплуатацию водовод из Кадыковского карьера

Сегодня в водопроводные сети Севастополя стала поступать вода из Кадыковского карьера. На месте работал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в режиме видеоконференцсвязи принимали объект заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин и заместитель Министра обороны России Тимур Иванов.

Сегодня у нас первое серьёзное достижение в Плане обеспечения Крыма водоснабжением, сегодня мы открываем водозабор для подачи воды в Севастополь. Хочу отметить, что этот объект реализован в самые короткие сроки силами Минобороны. Найдены удачные технические решения и даже раньше срока объект сдан, – сказал Марат Хуснуллин.

Трасса водовода проложена с максимальным сохранением существующего эколандшафта, не производилась вырубка зеленых насаждений. Проложено 10 тысяч метров трубы. Проведены исследования воды – она полностью пригодна для подачи в систему.

На строительство сложного объекта понадобилось всего за 68 суток. Кадыковский карьер даст Севастополю дополнительно 15 тысяч кубических метров в сутки, что позволит экономить воду Чернореченского водохранилища. Стратегия простая – в этот засушливый период обеспечить город резервными источниками, и военные строители справились досрочно. У нас сейчас забирается около 10 тысяч кубометров из озера у горы Гасфорта и около 5 тысяч из Инкермана – это позволяет не вводить графики и не отключать людям воду. Совокупно 30 тыс. кубических метров в сутки экономится воды в Чернореченском водохранилище. Потребление оттуда снизилось с 80 до 50 тысяч. Таким образом, до марта месяца мы должны продержаться без ограничений, а в марте уже запуск водозабора на Бельбеке, – рассказал Михаил Развожаев.

Учитывая геологию района строительства, точку водозабора в Кадыковском карьере и перепад абсолютных высот основной трассы и места водозабора — 110 метров, применена уникальная плавучая понтонная водонасосная станция, изготовленная по индивидуальному заказу с применением отечественных высоконапорных насосов.

Станция полностью автоматизирована. Параметры работы отображаются онлайн на центральном диспетчерском пункте Водоканала, также онлайн передаются сведения об уровне воды в Кадыковском карьере, при этом применяется буй-уровнемер, разработанный c привлечением специалистов Севастопольского Государственного университета.

Заместитель министра обороны Тимур Иванов доложил о реализации второго этапа — строительстве водозабора на р.Бельбек с инженерными сооружениями и водосбросом.

Работы ведутся в круглосуточном режиме, на участке задействовано более 320 человек и 100 единиц техники. Строительная готовность объекта превышает 50 %. Полный комплекс работ будет завершен 1 марта 2021 года. Ввод в эксплуатацию объекта позволит подавать 50 тыс.кубических метров пресной воды в сутки для снабжения Севастополя, – сказал Тимур Иванов.

Фото: пресс-служба администрация Севастополя.