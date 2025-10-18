Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | В Севастополе — два дня сильного ветра
Новости Республики
В Севастополе - два дня сильного ветра

В Севастополе — два дня сильного ветра

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:05 18.10.2025

Синоптики сообщают, что 19 и 20 октября порывы северо-западного ветра могут достигнуть 15-20 м/с. В воскресенье днём также прогнозируется дождь.

МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно:

  • у фасадов домов;
  • под деревьями;
  • рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;
  • возле опор ЛЭП;
  • вблизи рекламных щитов;
  • в море и у моря.

По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море и долгих пеших переходов! Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускай домашних животных!

Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 12 октября

В случае происшествия звони в МЧС России по номеру «101».

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

голоса
Оцените материал
Просмотры:

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x