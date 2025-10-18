В Севастополе — два дня сильного ветра

Синоптики сообщают, что 19 и 20 октября порывы северо-западного ветра могут достигнуть 15-20 м/с. В воскресенье днём также прогнозируется дождь.

МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно:

у фасадов домов;

под деревьями;

рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;

возле опор ЛЭП;

вблизи рекламных щитов;

в море и у моря.

По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море и долгих пеших переходов! Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускай домашних животных!

В случае происшествия звони в МЧС России по номеру «101».

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

