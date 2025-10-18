В Севастополе — два дня сильного ветра

Синоптики сообщают, что 19 и 20 октября порывы северо-западного ветра могут достигнуть 15-20 м/с. В воскресенье днём также прогнозируется дождь.
МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно:
- у фасадов домов;
- под деревьями;
- рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;
- возле опор ЛЭП;
- вблизи рекламных щитов;
- в море и у моря.
По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море и долгих пеших переходов! Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускай домашних животных!
В случае происшествия звони в МЧС России по номеру «101».
источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму