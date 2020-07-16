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В Севастополе два грузовика попались на несанкционированном сбросе стройотходов

В Севастополе два грузовика попались на несанкционированном сбросе стройотходов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:15 16.07.2020

Несанкционированный сброс стройотходов в районе села Передового был зафиксирован в ходе рейдового мероприятия специалистами Государственной экологической инспекции совместно с представителями Общественной палаты города, сотрудниками Департамента городского хозяйства и Госавтоинспекции.

Как выяснилось, отходы транспортировали два грузовика со строящегося объекта. В ходе опроса водителей выяснилось, что оба автомобиля принадлежат одному юридическому лицу. В отношении нарушителей заведены административные расследования по факту отгрузки отходов по ч. 4 ст. 8.2. КоАП РФ и по факту транспортировки по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. На одно транспортное средство отсутствуют необходимые документы, подтверждающие право пользования. Его изъяли сотрудники Госавтоинспекциии. Второй грузовик изъят в качестве орудия административного правонарушения и помещен на специальную стоянку, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Севастополе два грузовика попались на несанкционированном сбросе стройотходов В Севастополе два грузовика попались на несанкционированном сбросе стройотходов

Рассмотрение дела находится на контроле у Севприроднадзора.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе два грузовика попались на несанкционированном сбросе стройотходов

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