В Севастополе два грузовика попались на несанкционированном сбросе стройотходов

Несанкционированный сброс стройотходов в районе села Передового был зафиксирован в ходе рейдового мероприятия специалистами Государственной экологической инспекции совместно с представителями Общественной палаты города, сотрудниками Департамента городского хозяйства и Госавтоинспекции.

Как выяснилось, отходы транспортировали два грузовика со строящегося объекта. В ходе опроса водителей выяснилось, что оба автомобиля принадлежат одному юридическому лицу. В отношении нарушителей заведены административные расследования по факту отгрузки отходов по ч. 4 ст. 8.2. КоАП РФ и по факту транспортировки по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. На одно транспортное средство отсутствуют необходимые документы, подтверждающие право пользования. Его изъяли сотрудники Госавтоинспекциии. Второй грузовик изъят в качестве орудия административного правонарушения и помещен на специальную стоянку, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.