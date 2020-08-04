В Севастополе – два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Подробности о «ковиде» в роддоме

По состоянию на утро 4 августа в Севастополе зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Диагноз подтверждён у женщины, приехавшей на отдых. Ещё один положительный результат тест показал у местного жителя. Источник заражения устанавливается в ходе эпидрасследования.

Двух человек выписали после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 356 человек. В настоящий момент в стационарах находится 43 человека. Выздоровело 293 человека, 9 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 172 человека, в городской больнице № 9 – 131. Под наблюдением по месту жительства – 313 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко». Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В правительстве Севастополя рассказал о ситуации в роддоме №1. Там был зафиксирован случай заражения у роженицы.

Женщина поступила в родильный дом #1 в Стрелецкой бухте (отошли воды, экстренная госпитализация) и родила 2 августа. При поступлении был отобран мазок на COVID-19. Получены два положительных результата, в настоящее время ожидается получение третьего результата из референс-центра. Заболевание протекает бессимптомно, — отметили в правительстве.

Уточняется, что женщина вместе с ребёнком доставлена в городскую инфекционную больницу.

Вместе с ней в палате находились ещё две роженицы (они также родили 2 августа). В настоящее время они изолированы в отдельные палаты родильного дома с душем и туалетом, — подчеркнули в правительстве.

Родильный дом продолжает работать в штатном режиме. В медицинском учреждении провелась санитарная обработка. Посещение родильного дома запрещено с марта. Это правило все ещё сохраняется.