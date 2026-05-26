В Севастополе две курсантки пытались дать взятку инструктору автошколы

Оперативники собственной безопасности УМВД России по г. Севастополю выявили два факта противоправных действий, связанных с покушением на дачу взятки 41-летнему инструктору по вождению, задержанному за покушение на мошенничество.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что автоинструктор действовал по спланированной схеме: заведомо не собираясь выполнять свои обещания, он предложил 19-летней и 36-летней курсанткам, которые обучались под его руководством, оказать содействие в успешной сдаче теоретического экзамена на право управления. Для незаконного решения вопроса обе девушки передали ему по 40 тысяч рублей, которые якобы предназначались для взятки должностному лицу. Полученные деньги мужчина потратил по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Сотрудники собственной безопасности УМВД задержали двоих подозреваемых. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Кроме того, в отношении автоинструктора возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
