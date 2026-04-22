В Севастополе две пенсионерки отдали пособнику аферистов более 11 млн рублей. Курьера задержали

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:23 22.04.2026

От рук злоумышленника пострадали две пенсионерки города-героя, которые отдали пособнику аферистов более 11 миллионов рублей.

Полицейские установили, что 22-летнему безработному жителю Ростова в одном из популярных мессенджеров неизвестный предложил работу курьером. В переписке с анонимным администратором он узнал, что нужно будет посещать пожилых граждан, забирать у них денежные средства и перечислять их на указанные ему реквизиты, оставляя себе определенный процент от полученной суммы. Ознакомившись с условиями предстоящей противоправной деятельности, молодой человек согласился на сотрудничество.

По заданию кураторов ростовчанин отправился в Севастополь и посетил двух пенсионерок в возрасте 68 и 86 лет, которым предварительно позвонили мошенники и сообщили, что они подозреваются в спонсировании ВСУ. Якобы для освобождения от уголовной ответственности, аферисты убедили их передать «для декларирования» все свои накопления. Испуганные женщины выполнили указания незнакомцев и отдали курьеру более 4 миллионов рублей и 7 миллионов рублей каждая. Все похищенные обманом деньги пособник мошенников успел перевести на счета своих работодателей, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате выезда в служебную командировку в город Ростов оперативники городского Управления уголовного розыска задержали подозреваемого.

В настоящее время в отношении задержанного следователем следственной части СУ УМВД России по г. Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

